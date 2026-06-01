Hallan fosa clandestina con dos cuerpos en Nogales; buscan identificar a victimas

El domingo 31 de mayo, integrantes del colectivo Buscando Corazones Nogales reportaron el hallazgo de una fosa clandestina que albergaba los restos de dos personas, posiblemente el de una mujer.
El descubrimiento se llevó a cabo durante una jornada de búsqueda en las inmediaciones de la sierra del poniente de esta ciudad fronteriza, que marca un avance en la incansable labor ciudadana por localizar a personas desaparecidas.
Sabemos que cada hallazgo es un golpe directo al corazón, pero también es el paso necesario para que alguien pueda finalmente descansar en paz y para que una familia pueda cerrar su ciclo de angustia, expresó el colectivo, al describir el momento como una mezcla de dolor y esperanza.
El primer cuerpo rescatado vestía pantalón tipo deportivo tipo pans en color azul o negro, ropa interior tipo bóxer de la marca Guess, camiseta de tirantes conocida coloquialmente como “tira huesos” y botas tácticas talla 7.5; el segundo portaba pantalón de mezclilla en color azul o negro, camisola azul y botas de trabajo; se destacó que la persona contaba con cabello largo.
Destacaron que este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de voluntarios y dependencias de gobierno, al precisar que en campo para el operativo se contó con el resguardo y apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional.
De manera particular, el colectivo extendió un agradecimiento a la Comisión Estatal de Búsqueda, por su apoyo incondicional; a Erick Fuentes, director general de la Fundación La Fe Fomenta Valores, por su labor invaluable en el terreno; y a su colectivo hermano de Madres Buscadoras de Sonora de Altar y Caborca, por ser un pilar de solidaridad en esta ardua labor; también se reconoció la valentía de las madres y las nuevas personas voluntarias que se han sumado a las jornadas de rastreo.
Buscando Corazones Nogales, que dirige Ramona Ayala Ortiz, hizo un llamado a la sociedad sonorense si alguna persona reconoce las prendas o tiene información que pueda ayudar a la identificación de los cuerpos, se solicita que acuda a las instalaciones de la Fiscalía del Estado o se comunique directamente a través de las redes sociales del colectivo.
La identidad es un derecho, y devolverles su nombre es nuestra prioridad, mientras haya una familia esperando, aquí estaremos hasta encontrarles, concluyó la agrupación, al reafirmar su compromiso de no claudicar en su búsqueda.