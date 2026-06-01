Hallan fosa clandestina con dos cuerpos en Nogales; buscan identificar a victimas

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Integrantes del colectivo reportaron el hallazgo de una fosa clandestina con los restos de dos personas durante una jornada de búsqueda en Nogales. La agrupación difundió las características de las prendas encontradas para facilitar la identificación y reiteró su llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a devolverles su identidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/06/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 04:50 PM.