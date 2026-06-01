Invitan a niños nogalenses a participar en el Campamento Bomberitos Exploradores 2026

A lo largo de 15 años el Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales ha promovido la cultura de la prevención a través del campamento Bomberitos Exploradores, esfuerzo que desde su creación ha formado las nuevas generaciones de nogalenses que cuidan su entorno, así como sus espacios junto a sus familias.
En conferencia de prensa el comandante del heroico cuartel Cesar Ramón Vélez, el capitán, Sergio Díaz y el encargado de prevención Oscar Pereza, compartieron que el campamento tendrá lugar del 27 de julio al 2 de agosto, en las estaciones 1, 2 y 4, sin embargo, las inscripciones estarán abiertas del 15 al 27 de junio, con un cupo estimado de 100 jovencitos por cada estación, nacidos en los años 2016 al 2020.
El día de hoy queremos hacer una invitación, queremos dar a conocer uno de los proyectos que por 15 años han sido una tradición para el Departamento de Bomberos, que es el Campamento de Bomberitos Exploradores. En esta ocasión se cumplan 15 años de este proyecto, el cual ahora sí que los encargados andan queriendo tirar la casa por la ventana, manifestó el comandante.
Las inscripciones estarían del 15 de junio al 27 de junio, serían las inscripciones. Realmente las inscripciones las hacíamos en la estación centro, nada más. Ahora, por logística, lo vamos a hacer en las estaciones que corresponden a que van a estar los campamentos, que serían la estación 1, la estación 2 y la estación 4. Ahí irían los padres de familia a inscribir a sus hijos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los requisitos en sí van a ser copia de credencial del lector, del padre o del doctor, que para nosotros es muy indispensable eso. El acta de nacimiento no requerimos copia, nada más es presentar el acta de nacimiento para corroborar la edad del niño. Servicio médico con que disponen los niños para en caso de que suceda algo, pero gracias a Dios en 15 años no hemos tenido ninguno, indicó el capitán.
Las inscripciones estarían del 15 de junio al 27 de junio, serían las inscripciones. Realmente las inscripciones las hacíamos en la estación centro, nada más. Ahora, por logística, lo vamos a hacer en las estaciones que corresponden a que van a estar los campamentos, que serían la estación 1, la estación 2 y la estación 4. Ahí irían los padres de familia a inscribir a sus hijos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los requisitos en sí van a ser copia de credencial del lector, del padre o del doctor, que para nosotros es muy indispensable eso. El acta de nacimiento no requerimos copia, nada más es presentar el acta de nacimiento para corroborar la edad del niño. Servicio médico con que disponen los niños para en caso de que suceda algo, pero gracias a Dios en 15 años no hemos tenido ninguno, indicó el capitán.
También vamos a llevar bastantes temas bomberiles, que son temas de prevención, como uso de extintores, detectores de humo, el Triángulo del Fuego, que es la herramienta más importante a un bombero. Y varias actividades entre bomberos y niños para que sea un poquito más entretenido, que sea más dinámico y que los niños se queden con algo de provecho, algo que sí les llegue a servir en un futuro, mencionó Peraza.
Entonces sí nos ha ayudado obviamente, no te puedo decir cuál es el índice que baja de estadísticas en incendios, porque todos los días desgraciadamente tenemos incendios, pero con 100 niños por estación, que 60, 70 niños vayan y les pidan a los papás que tengan un detector de humo, pues ya es algo muy grande para nosotros, el cual podemos salvar la vida de esas personas que viven en ese domicilio, indicó Vélez.