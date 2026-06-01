Invitan a niños nogalenses a participar en el Campamento Bomberitos Exploradores 2026

...

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales celebrará los 15 años de su tradicional campamento de verano, que reunirá a 300 menores en actividades de prevención, seguridad y formación ciudadana del 27 de julio al 2 de agosto

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/06/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 04:03 PM.