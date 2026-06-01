Llaman a prevenir incendios tras siniestro que consumió local comercial en Nogales

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El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, exhortó a la ciudadanía a revisar instalaciones eléctricas y extremar precauciones en viviendas y negocios, luego del incendio que dejó pérdidas totales en un local del centro de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/06/2026 03:11 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 03:34 PM.