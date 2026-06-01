Llaman a prevenir incendios tras siniestro que consumió local comercial en Nogales

Tras el arrasador incendio que se registró el pasado fin de semana en un local comercial ubicado en el segundo piso de un local comercial, en el cruce de la Avenida Álvaro Obregón y Manuel Pelayo, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, exhortó a la población a revisar sus instalaciones y tomar precauciones para prevenir este tipo de incidentes.
Comentó autoridades revisan, la calidad estructural del sitio del siniestro, ya que este quedó con daños que consideró como significativos, pero que probablemente puedan recuperarse, además de que durante el incidente se tuvo que recibir el apoyo del OOMAPAS, para poder sofocar las llamas por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en el lugar, logrando contener las llamas, sin embargo, si se determinó la pérdida total de uno de los locales.
Invitamos a la población a que asuma con mucha responsabilidad el cuidado de sus instalaciones. Si van a salir, apagar las luces, desconectar los aparatos eléctricos, asegurarse de no tener conexiones riesgosas, que es lo que ocurre regularmente y es lo que propicia en muchas ocasiones estos incendios. Es una afectación grave para las familias y les cambia la vida, les cambia la vida a estas familias después de tener un evento de esta naturaleza, indicó el secretario.
Otro tema consideró es la facilidad con la que en esta época se puedan presentar incendios forestales, por lo que recomendó a los ciudadanos evitar el dejar fuegos sin atención en zonas rurales durante los paseos familiares y llevarnos cualquier desecho o basura que generemos en este tipo de salidas de la mancha urbana.
De igual manera también tenemos para este mes de junio un pronóstico de temperatura elevado, vamos a tener mucho calor, vamos con esto, se va a provocar la visita a lugares cercanos a la ciudad para pasar los fines de semana, le recomendamos exactamente lo mismo. Tengamos particular cuidado con las fogatas, de igual manera no dejar fuegos encendidos, porque en muchas ocasiones esto provoca incendios forestales y hemos tenido algunos eventos, afortunadamente han sido menores en el municipio, pero quisiéramos evitar el hecho de que puedan suscitarse este tipo de eventos, manifestó.