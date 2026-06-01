Padre Edgardo Gámez celebra nueve años de sacerdocio

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Acompañado por el obispo José Luis Cerra Luna, familiares y feligreses, el presbítero conmemoró su noveno aniversario de ordenación sacerdotal, destacó el crecimiento de la parroquia San José Sánchez del Río e invitó a los jóvenes a responder al llamado vocacional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/06/2026 12:23 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 12:30 PM.