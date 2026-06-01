Padre Edgardo Gámez celebra nueve años de sacerdocio

Con la firme convicción de que el sacerdocio es un servicio diario para construir el reino de Dios, el Padre Edgardo Gámez, celebró su noveno aniversario de ordenación sacerdotal en una emotiva misa efectuada en su iglesia de San José Sánchez del Rio en la colonia La Mesa, con una ceremonia litúrgica que estuvo encabezada por el obispo de la Diócesis de Nogales, José Luis Cerra Luna, y contó con la presencia de familiares del párroco, así como los feligreses que han caminado a su lado en los proyectos parroquiales y de desarrollo comunitario.
Durante la celebración, el obispo Cerra Luna, acompaño al festejado en el altar y avalo el trabajo pastoral que se realiza en esta frontera, en una ceremonia que reflejó la comunión de la diócesis, además la presencia de la familia del padre Gámez añadió una merecida celebración, recordando que el núcleo familiar es donde se cultiva la fe y la vocación de servicio a la comunidad.
A mis nueve años quiero agradecer a Dios el gran don, el gran regalo que me ha dado el sacerdocio y quiero también tener este momento y este pretexto para invitar a todos los jóvenes varones que en algún momento dado en su vida han sentido la inquietud de seguir a Cristo, den esa respuesta, den ese paso y la verdad vale la pena ser sacerdote, invito a todos estos jóvenes a que escuchen la voz del Señor y respondan a su llamado y hay que vivir en esta alegría, en esta alegría de ser sacerdote, sí, alegría, mucho compromiso, mucho trabajo para construir el reino de Dios, manifestó el padre Gámez.
Humildemente puedo decir que iniciamos en esta comunidad con una señora y dos niños dando misa durante 20 días, casi un mes y yo creo que es un trabajo diario, un trabajo, más bien un servicio diario a nuestra comunidad y cuando la comunidad sabe qué pues hay un sacerdote que los va a apoyar, que va a caminar junto con ellos, la misma, la misma comunidad va respondiendo al llamado de Dios por medio también de los sacerdotes, comentó.