Realizan más de 800 servicios dentales gratuitos en jornada de “Mujeres al 100”

Más de 800 servicios en atención a la salud bucal de cientos de nogalenses fueron realizados el pasado fin de semana por profesionales de odontología durante el programa “Mi barrio cuida tu salud”, promovido por la agrupación “Mujeres al 100”, encabezado por Angélica Burgos Garay.
La luchadora social explicó fueron 32 médicos dentistas de la ciudad de Hermosillo, brigadistas de la salud quienes se unieron al programa y desde el día sábado iniciaron con su labor realizando alrededor de 500 servicios en la maquiladora Reyma.
Para continuar con los trabajos del domingo en las instalaciones del Instituto INAN alcanzando las 800 atenciones gratuitas a mujeres, hombre y niños de diferentes sectores de la ciudad, cuidando no solo la salud si no también la economía de los ciudadanos.
Sí, miren, el día de hoy se están llevando los servicios de limpiezas dentales, extracciones y resinas, también están trabajando en algunos casos de ser muy necesario con endodoncias, pero sí se están enfocando más en lo que son resinas, limpiezas y extracciones.
Las edades son a partir de los 3 años en adelante, tanto niño, jóvenes, adultos mayores también son atendidos, mujeres y varones, señaló.
Las edades son a partir de los 3 años en adelante, tanto niño, jóvenes, adultos mayores también son atendidos, mujeres y varones, señaló.
Estamos contando con la visita de 32 médicos dentistas de la ciudad de Hermosillo, en donde están viniendo de manera voluntaria para poder llevar a cabo esta campaña y que todos los servicios que se estén dando aquí en esta campaña son de manera gratuita”
Todo esto beneficia todo lo que es la economía familiar, porque sabemos que un servicio dental no es barato y más por estar nosotros aquí en Frontera pues sabemos que es un costo un poco elevado, explicó.
Todo esto beneficia todo lo que es la economía familiar, porque sabemos que un servicio dental no es barato y más por estar nosotros aquí en Frontera pues sabemos que es un costo un poco elevado, explicó.
Estamos muy satisfechos muy contentos con todo lo que pudimos apoyar y ayudar a la ciudadanía, ayer estuvimos en Reyma, en donde pudimos llevar más de 500 servicios, a los empleados de ahí.
La verdad quedaron muy contentos, tuvimos muchos testimonios de ellos en donde comentaban que ya tenían previas citas con dentistas en donde se iban a llevar a cabo los procedimientos que les hicieron el día de ayer, en donde nos están diciendo pues que ellos se acaban de ahorrar alrededor de 13 mil pesos aproximadamente por un procedimiento que se iban a realizar y se lo realizaron el día de ayer, Entonces para ellos es una ayuda muy fuerte que esos 13 mil pesos los pueden invertir o los pueden usar para cualquier otra urgencia que se tenga en familiar, detalló.
La verdad quedaron muy contentos, tuvimos muchos testimonios de ellos en donde comentaban que ya tenían previas citas con dentistas en donde se iban a llevar a cabo los procedimientos que les hicieron el día de ayer, en donde nos están diciendo pues que ellos se acaban de ahorrar alrededor de 13 mil pesos aproximadamente por un procedimiento que se iban a realizar y se lo realizaron el día de ayer, Entonces para ellos es una ayuda muy fuerte que esos 13 mil pesos los pueden invertir o los pueden usar para cualquier otra urgencia que se tenga en familiar, detalló.
La verdad hemos tenido muy buen récord de personas, nosotros pensábamos que íbamos a tener un poquito menos, pero la verdad sí ha respondido muy bien, los servicios se han llevado a cabo.
Me siento muy satisfecha y la ciudadanía pues no deben de perderse ese tipo de oportunidades y ese tipo de servicios la verdad yo los invito a que vengan y nos acompañen, concluyó.
Me siento muy satisfecha y la ciudadanía pues no deben de perderse ese tipo de oportunidades y ese tipo de servicios la verdad yo los invito a que vengan y nos acompañen, concluyó.
Sí, Mira, esta jornada de salud va a continuar próximamente estaremos visitando colonias de aquí del municipio en donde vamos a poder trasladar estas jornadas a las colonias y también otro tipo de servicios como también de nutrición, servicios de psicología, vamos a llevar también algo para las mujeres en cuestión de Papanicolaou, explicó.