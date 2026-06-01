Realizan más de 800 servicios dentales gratuitos en jornada de “Mujeres al 100”

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Con el apoyo de 32 odontólogos voluntarios de Hermosillo, la agrupación Mujeres al 100 brindó limpiezas, extracciones, resinas y otros tratamientos gratuitos a cientos de nogalenses, beneficiando la salud y economía de las familias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/06/2026 12:39 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 01:00 PM.