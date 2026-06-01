Rescatan con vida a hombre que intentó quitarse la vida bajo puente de Lomas de Anza

Un hombre de 30 años que pretendía colgarse en un árbol debajo del puente que conduce a la colonia Lomas de Anza, fue rescatado por varias personas que lograron verlo y descolgarlo en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial fue a las 19:01 horas que se reportó al 911 la presencia de un hombre que había intentado hacerse daño debajo del distribuidor vial de dicha colonia.
En el lugar los agentes observaron a una persona del sexo masculino tendida en el piso mientras era auxiliada por otra persona, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar.
En el lugar una mujer dijo a las autoridades que momentos antes su hija recibió una llamada de un amigo quien desesperado le pedía ayuda, por lo que le pidió que la llevara justo debajo del puente donde encontraron al hombre ya suspendido atado al árbol.
Dijo que rápidamente le pidió ayuda a un hombre que estaba en el lugar quien como pudo logró sostenerlo y ponerlo a salvo, llamando al número de emergencias.
Se informó que derivando la información se pasó el caso al departamento de UNAVIM, para darle apoyo psicológico a la víctima.