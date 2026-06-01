Rescatan con vida a hombre que intentó quitarse la vida bajo puente de Lomas de Anza

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Un hombre de 30 años fue auxiliado por ciudadanos que lograron descolgarlo de un árbol debajo del distribuidor vial de Lomas de Anza. Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica y psicológica

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/06/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 04:40 PM.