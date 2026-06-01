SEC llama al diálogo con la CNTE y destaca avance en entrega de becas y uniformes

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El secretario de Educación y Cultura de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, exhortó al magisterio a concluir el ciclo escolar 2025-2026 con normalidad, privilegiando el diálogo y el interés superior de la niñez. Destacó los avances en la distribución de uniformes escolares gratuitos y en la entrega de la beca “Rita Cetina Gutiérrez” para estudiantes de primaria

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/06/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 05:01 PM.