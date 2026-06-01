SEC llama al diálogo con la CNTE y destaca avance en entrega de becas y uniformes

En el marco de las manifestaciones de la CNTE en Nogales, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, destacó el avance en la entrega de becas y uniformes, al exhortar al magisterio a culminar el año lectivo con normalidad.
Ante las recientes movilizaciones protagonizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en esta frontera, el Secretario de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, fijó una postura clara respecto a la recta final del ciclo escolar 2025-2026 de privilegiar el diálogo y garantizar el derecho a la educación de los menores.
Durante una entrevista de evaluación sobre el rumbo del sistema educativo en estas últimas semanas, el funcionario estatal aseguró que la ruta de cierre de ciclo se encuentra en una etapa muy avanzada y avanza conforme a lo proyectado.
Como parte de los compromisos de la recta final, Gámez Gamboa destacó el progreso en los programas de apoyo a la economía familiar:
Estamos distribuyendo los uniformes escolares gratuitos y entregando a las madres y padres de familia la beca 'Rita Cetina Gutiérrez' en nivel primaria” detalló.
Cuestionado sobre el clima de tensión derivado de las exigencias sindicales en el municipio, el titular de la SEC hizo un llamado a la cordura y al entendimiento institucional para evitar afectaciones en las aulas durante estas semanas cruciales para los estudiantes.
Reiterarles a las maestras y a los maestros que con el diálogo podemos continuar en esta ruta de construcción del fortalecimiento a la educación, y que siempre, por encima de todo, pongamos el interés superior de la niñez, concluyó.