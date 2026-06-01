Voces de amor y resiliencia en el arte para familias de Cecilia y Anapaola

La reciente inauguración de la exposición “En Memoria Digna de Cecilia y Anapaola” en el Museo de Arte de Nogales trascendió la apreciación estética para convertirse en un abrazo solidario hacia las familias de Cecilia Yepiz Reyna y Anapaola Jaramillo Altamirano. La obra de la artista Vanessa Saavedra logra un propósito invaluable al devolver la luz a la memoria de ambas mujeres y brindar un espacio de sanación a sus seres queridos.
Durante el evento, Alejandra Altamirano, madre de Anapaola, y Sergio Yépiz, hermano de Cecilia, compartieron sus impresiones sobre este homenaje, que, para los familiares, enfrentados a un dolor inmensurable, la muestra representa un bálsamo; en lugar de perpetuar la narrativa de la tragedia, la exhibición permite a la comunidad conectar con la esencia vital de sus familiares.
Desde el reflejo de la alegría y el legado, Alejandra Altamirano observa con gratitud cómo el arte captura la alegría de su hija, su sentido del humor y su profundo amor por los animales, a través de los detalles en cada pieza, el público conoce a la verdadera Anapaola, una joven llena de sueños y con una sonrisa inolvidable.
Yo me he dedicado a honrar la vida de Anapaola, esta exhibición, yo ya la había visto, como es una tesis del artista de Vanessa Saavedra, yo ya la había visto en Tucson, Arizona, y fue emocionante, fue emocionante la manera en cómo pudo plasmar la esencia de Anapaola. Pero tenerla aquí en casa, o sea, se magnificó ese sentimiento, o sea, ahorita tengo muchos sentimientos encontrados, pero entre todos esos sentimientos encontrados, yo puedo decir que el que más está a flor de piel es agradecimiento y es felicidad, indicó Alejandra.
Se siente muy bonito desde que ella esté a través de esta presentación de Vanessa y más bonito porque ella participó en la remodelación de este edificio que le pertenece al municipio y también trabajó acá enfrente en la parroquia, en la segunda torre, no sé si recuerden, pues, la parroquia solamente contaba con una torre, a ella le tocó levantar la segunda, entre algunas obras más que ella participó cuando estuvo en la administración municipal, y pues se siente como vivir su presencia, manifestó Sergio.
Y si tú ves la exhibición, precisamente es eso, es honrar la vida, es la esencia de mi hija, son esos 13 años que ella nos acompañó aquí físicamente, y ahorita te puedo decir que la siento, la siento aquí, la siento alrededor y entre todos nosotros. Es un agradecimiento muy, muy, muy grande que yo tengo con Vanessa, haber podido tomar esa esencia y tomar el tema del feminicidio, que es tan duro, que es tan fuerte, y poderle dar una vuelta, y precisamente darle ese, pues como su nombre lo dice, la memoria digna, enfatizó Alejandra Altamirano.
Entonces, se siente muy bonito recordar el lado bueno, el lado feliz de mi hermana y muy agradecidos con la artista nogalense también, muy agradecidos con Vanessa Saavedra, desde que ella se empeñó en presentarlo en Nogales, porque ella también es nogalense, mi hermana también fue nogalense, y se hizo realidad esta obra, presentarla aquí, agregó.