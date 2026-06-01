Voces de amor y resiliencia en el arte para familias de Cecilia y Anapaola

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Familiares de Cecilia Yépiz Reyna y Anapaola Jaramillo Altamirano destacaron el valor de la muestra artística de Vanessa Saavedra, que rescata la esencia de ambas mujeres y transforma el dolor en un espacio de memoria, amor y sanación para la comunidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/06/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 12:21 PM.