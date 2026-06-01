Voraz incendio consume estudio de tatuajes en la colonia Moderna de Nogales

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Un intenso operativo de Bomberos permitió controlar un incendio registrado en un edificio comercial de la Avenida Obregón y Manuel Pelayo. El fuego destruyó por completo un negocio de tatuajes y causó daños en locales contiguos, sin que se reportaran personas lesionadas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/06/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 11:59 AM.