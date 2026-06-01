Voraz incendio consume estudio de tatuajes en la colonia Moderna de Nogales

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer tras reportarse un fuerte incendio en un edificio comercial ubicado en la intersección de la Avenida Álvaro Obregón y la calle Manuel Pelayo, en la colonia Moderna en Nogales, Sonora.
El reporte inicial se recibió aproximadamente a las 22:40 horas del viernes y alertar a las autoridades sobre una densa columna de humo que emanaba de la planta alta de una serie de locales comerciales. Al llegar al sitio, elementos del Cuerpo de Bomberos de Nogales confirmaron que el fuego se concentraba en un establecimiento dedicado a los tatuajes.
Como saldo y daños materiales, a pesar de la magnitud del siniestro y la espectacularidad de las llamas, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, al quedar todo en pérdidas materiales, al precisar que el negocio de tatuajes donde se originó el fuego fue consumido por completo.
El reporte oficial señala daños parciales en los comercios contiguos de la planta baja y zonas aledañas que sufrieron afectaciones por el humo y el agua utilizada para sofocar el incendio, como parte de los estudios preliminares.
Como parte del gran despliegue de rescate, para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a toda la estructura comercial, se requirió de un operativo de gran alcance que mantuvo los trabajos de mitigación hasta las 00:20 de este sábado.
El estado de fuerza desplegado incluyó 28 elementos operativos de bomberos, 3 máquinas extintoras de ataque rápido, 3 carros cisterna tipo pipas para el abastecimiento de agua, 1 unidad de escala para el combate aéreo del fuego en la planta alta, 1 ambulancia para prevención y soporte médico.
Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona y agilizar el tráfico en esta importante arteria vial mientras se realizaban las maniobras de enfriamiento y remoción de escombros; hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.