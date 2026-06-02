Abren diálogo con la SEC para atender conflicto en la UPN Nogales

En el marco de la reciente visita a esta frontera del Secretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, derivada de la atención por el conflicto magisterial de la CNTE, se abrió un espacio de diálogo crucial para abordar la crisis que mantiene la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Nogales.
El doctor Alejandro Arrecillas Casas, docente que ha mantenido un respaldo público y documentado a la lucha del alumnado, abordó al funcionario estatal con el objetivo de exponer de primera mano la problemática que originó el paro estudiantil durante dos días de la semana inmediata anterior y seguimiento a una resolución conforme a derecho.
Durante el encuentro, Arrecillas Casas, integrado al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, expuso el interés de atención institucional y la urgencia de materializar los compromisos previamente establecidos, al precisar que el acercamiento fue para plantearle cómo está la situación y reiterar la exigencia de que se cumplan los acuerdos.
Lejos de encontrar una negativa, la intervención docente logró establecer un puente de comunicación directo con el Secretario de Educación en el Estado, quien se manifestó informado del caso y es de su interés la evolución del conflicto al interior del plantel.
Lo que sí es destacable es que el Secretario Froylán mostró disposición para lograr el cumplimiento de las peticiones y exigencias, expuso el maestro, luego del diálogo directo con el funcionario de primer nivel en el Gobierno del Estado.