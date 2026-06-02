Abren diálogo con la SEC para atender conflicto en la UPN Nogales

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Durante la visita del secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, docentes de la Universidad Pedagógica Nacional plantearon la situación que derivó en el reciente paro estudiantil y solicitaron el cumplimiento de acuerdos pendientes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/06/2026 02:01 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 02:03 PM.