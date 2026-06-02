Avanza desazolve del arroyo Los Nogales para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

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Más de 6 mil 200 metros cúbicos de tierra y sedimentos han sido retirados del cauce como parte de las acciones preventivas para proteger viviendas y vialidades ante las próximas precipitaciones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/06/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 04:55 PM.