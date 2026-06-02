Avanza desazolve del arroyo Los Nogales para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

Unos avances significativos presentan los trabajos preventivos de desazolve en el arroyo Los Nogales, declaró el director de Servicios Públicos de la frontera, Jesús Soto Barreras, lo que tiene como principal objetivo el garantizar que, en los próximos meses, estas vías de conducción pluvial funcionen de manera correcta, trayendo seguridad a los colonos y automovilistas que circulan por Lomas de Nogales 2 y el Bulevar 2000.
Explicó en algunas zonas el nivel del suelo del arroyo, tendrá que removerse entre uno o dos metros de arena y otros materiales que han sido arrastrado por las fuertes corrientes de las últimas lluvias, lo que dará mayor espacio en esta temporada, que se espera, que el conocido fenómeno de “El Niño” toque la frontera con humedad y precipitaciones abundantes.
La principal intención es proteger a la ciudadanía, si esto continuara azolvado con las lluvias fuertes, puede desbordarse por arriba el arroyo Los Nogales, eso ocasionaría un incidente mayor y si no estamos desazolvando el arroyo, hay bastante vivienda que esta por los lados de los arroyos, entonces ellos han reportado constantemente, situaciones que ellos sienten correr peligro y pues nuestra obligación y nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de la ciudadanía, manifestó el director.
Recordó como en la temporada de lluvias del 2025, en este periodo, se continua con el apoyo de supervisores y reiteró las multas a aquellos que sean sorprendidos tirando desechos domésticos, escombro u otros materiales, pueden ascender por encima de los 20 mil pesos, además llamó a los nogalenses a denunciar este tipo de actos, para ayudar a entrar en conciencia a lo que cometan este tipo de actos.
Invito a la ciudadanía de que seamos muy responsables a la hora de que lleguen las lluvias, que no porque el arroyo este limpio sea un basurero clandestino, que no nos aprovechemos de esta situación este tema del arroyo como tal, pues es algo natural y pues hay que darle paso al agua, no hay que decir, ahí va el arroyo, ahí va la basura, vamos a estar muy atentos, vamos a pedir bastante ayuda a la ciudadanía, igual bastante apoyo a los inspectores y Seguridad Publica, para primer concientizar y si es alguien que lo cachemos en flagrancia, pues realizar la sanción pertinente, comentó.