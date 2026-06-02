Beneficia DIF Nogales a 11 mil estudiantes con programa de alimentación escolar

Con el objetivo de fortalecer la nutrición y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Nogales, Sonora mantiene activo el programa de alimentación escolar en planteles públicos del municipio.
Mayra Alejandra Valenzuela Leyva, coordinadora operativa de DIF Nogales, informó que desde el mes de marzo llegó a Nogales este programa, anteriormente conocido como desayunos escolares, el cual actualmente beneficia a 11 mil estudiantes de la localidad y sus alrededores, incluyendo escuelas ubicadas en zonas periféricas.
Es importante recordar que este programa llega a las escuelas de educación pública en nuestro municipio. Actualmente contamos con 11 mil beneficiarios en todo lo que viene siendo la localidad y sus alrededores, como las escuelas de las periferias, señaló.
Explicó que el programa cuenta con dos modalidades: desayuno frío y desayuno caliente. En el caso del desayuno frío, este incluye un cartón de leche, galletas y, dependiendo de la temporada, fruta o frutos secos. Mientras que la modalidad caliente consiste en una canasta alimentaria que se entrega a las escuelas con comedor, de acuerdo con el padrón de beneficiarios registrado por cada plantel.
El módulo caliente consiste en la canasta alimenticia que se le brinda a la escuela con base en el padrón que ellos registraron; la escuela tiene un comedor y ahí prepara el desayuno, detalló Valenzuela Leyva.
La coordinadora operativa de DIF Nogales destacó que mensualmente cada escuela acude a recoger el apoyo correspondiente, según la cantidad de beneficiarios registrados, y recordó que el costo del desayuno para las y los alumnos es de un peso diario.
Agregó que este programa atiende a estudiantes desde nivel preescolar hasta preparatoria, menores de 17 años, como parte del trabajo coordinado entre DIF Sonora y DIF Nogales para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y juventud nogalense.