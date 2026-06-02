Beneficia DIF Nogales a 11 mil estudiantes con programa de alimentación escolar

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El programa de alimentación escolar impulsado por DIF Sonora y DIF Nogales brinda desayunos fríos y calientes a estudiantes de escuelas públicas, fortaleciendo la nutrición y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 01:19 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 01:24 PM.