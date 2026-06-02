Bloqueos de la CNTE en Nogales elevan tensión por conflicto magisterial en Sonora

Las manifestaciones del magisterio disidente se convirtieron en el principal foco de alerta del estado de Sonora el lunes 1 de junio, luego del bloqueo temporal e intermitente del cruce de las garitas fronterizas Denis DeConcini hacia Estados Unidos y Puerta de México en la zona federal; lo que paralizó el tránsito durante parte de la mañana, generó caos vehicular y momentos de tensión con autoridades.
Respecto al impacto estatal y clases, el alcance del paro de escuelas federales desde la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las marchas se extendieron a 19 municipios de Sonora, incluidas las movilizaciones en Hermosillo, con atención particular del llamado al diálogo por parte del Gobierno del Estado.
Desde la postura oficial, a pesar de las movilizaciones y el anuncio de paro, el Secretario de Educación y Cultura en Sonora Froylán Gámez Gamboa, aseguró en Nogales que las escuelas permanecen abiertas y que el calendario oficial sigue activo, con un llamado a las familias para llevar a sus hijos a clases, con llamado puntual a privilegiar el diálogo con docentes disidentes.
En las exigencias centrales, las y los maestros que participan en el paro en la región demandan mejoras en el sistema de pensiones con la reversión a las reformas de la Ley del Issste, al señalar que aumentaron la edad de jubilación y recortaron los montos. En salud exigen mejoras urgentes y construcción de infraestructura, además de condiciones laborales con garantías generales de condiciones dignas para trabajadores de la educación.
En lo local, la representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostuvo sesión de asamblea para análisis de la movilización del lunes en las afueras de la escuela primaria José Vasconcelos, del sector San Miguel, toda vez que no les permitieron el acceso a las instalaciones, donde solicitaron el retiro de este medio de comunicación para tomar acuerdos en lo privado.
Tras los bloqueos en Nogales, las marchas estatales y nacionales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a la CNTE para instalar una mesa de diálogo programada para este martes 2 de junio, con el objetivo de destrabar el conflicto a nivel federal, sin reporte de acuerdos aún.