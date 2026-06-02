Bloqueos de la CNTE en Nogales elevan tensión por conflicto magisterial en Sonora

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Las manifestaciones del magisterio disidente provocaron cierres intermitentes en las garitas Dennis DeConcini y Puerta de México, generando afectaciones al tránsito fronterizo y convirtiéndose en uno de los principales focos de atención en el estado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/06/2026 02:05 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 02:08 PM.