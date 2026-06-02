Bomberos de Nogales atendieron cerca de 300 reportes durante mayo

Alrededor de 300 llamados fueron atendidos por efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales durante el mes de mayo en diferentes sectores y zonas despobladas de esta frontera.
De acuerdo con el reporte mensual del departamento fueron 145 llamados que fueron canalizados por C5 y atendidos vía telefónica sin necesidad de enviar unidad de bomberos al lugar.
Así como de orientación sobre qué hacer al identificar algún panal de abejas o avispas, orientación sobre trámites a las dependencias correspondientes, información general sobre uso y prevención con gas LP o quema controlada de basura en predios privados y orientación sobre situaciones que no entran en el rango de una emergencia, por lo cual no es necesario el despacho de una unidad de la institución canalizando a las personas con la autoridad indicada.
Se informó que el resto de los llamados es decir los 164 reportes estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 57 fueron incendios de basura o maleza, un total de 21 correspondieron a incendios en casa habitación y cinco de incendios a lotes baldíos y cuatro comercios.
Así mismo 18 fueron atenciones por choque y volcamiento, seis por incendio de vehículos, dos accidentes de motocicletas, 14 fugas de gas, 11 control de animales peligrosos, y cinco rescates de mascotas, un incendio de árbol y un conato de incendio.
Además de participar en el desfile del 1 de mayo, llevar a cabo la ceremonia de entrega de ascensos a siete nuevos elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nogales, reconocer al bombero del mes y acudir a institutos escolares a brindar información y llevar acabo la capacitación de los bomberos hermanos de Magdalena en incendio forestales.
La comandancia de bomberos aseguró que todos los llamados realizado al 911 fue atendidos en tiempo y forma.