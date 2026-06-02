Bomberos de Nogales atendieron cerca de 300 reportes durante mayo

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Incendios de basura y maleza, emergencias en viviendas, fugas de gas y accidentes vehiculares formaron parte de las principales atenciones brindadas por la corporación, que aseguró respuesta oportuna a todos los llamados recibidos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/06/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 03:56 PM.