Chihuahua reconoce al pueblo Apache como originario del estado tras casi dos siglos de lucha

...

La comunidad apache celebró una resolución histórica del Congreso de Chihuahua, que se convierte en la segunda entidad del país en otorgar este reconocimiento, después de Sonora en 2022

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/06/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 04:39 PM.