Chihuahua reconoce al pueblo Apache como originario del estado tras casi dos siglos de lucha

Justicia se otorgó al pueblo Apache en Chihuahua, el pasado 26 de mayo, cuando el congreso del estado vecino se convirtió en el segundo a nivel nacional en declarar a esta comunidad como originaria de la entidad, esto tras casi 200 años de persecución y discriminación.
Joel Cabral Cruz, gobernador de los Apaches Lipan, Chiricahua y Coyotero, mencionó ese histórico reconocimiento se suma al que recibieron el pasado diciembre de 2022 en Sonora, lo que llena de orgullo a las comunidades que viven y forman parte de la alianza Apache en México, recuperando gradualmente el lugar que les había sido arrebatado por los libros de historia.
Ganamos mi hermano, ganamos el caso y Chihuahua ahora reconoce el nombre Apache, que es lo que queremos hacer, que se reconozca el nombre Apache en general, somos varias ramas de la Apachería, están los Kunetza de Coahuila, están los Iritila, están los Chiricahua, estamos nosotros están los Coyoteros y hay diferentes ramas, entonces el propósito de nosotros, lo que hemos luchado nosotros, es que se reconozca el nombre Apache, Apache es el nombre de nosotros y se logró, reconoció el jefe Cabral.
Cabral reiteró, esto es un paso más hacia el anhelado reconocimiento federal, el cual, según el jefe Lipan, sigue siendo la meta, sobre todo y tomando en cuenta de que ya se cuenta con esta distinción en los Estados Unidos y la historia indica, que, en México a pesar de los ataques a su cultura y poblaciones, el tambor milenario de la Apachería, sigue sonando en el norte del país.
En conjunto y en hermandad con los Chiricahua del estado de Chihuahua, recuerden como su servidor, como gobernador, como líder y representante de la alianza Apache, hicimos nuestra labor junto con ellos, un saludo a mis hermanos Chiricahua, a mis hermanos Kunetza, a mis hermanos Iritila, y estamos trabajando de la mano, que es lo que nos hace falta, esa unión y lo estamos demostrando esta vez, al ser reconocidos, al ser aceptados a que ya está en los libros de la historia, donde volvimos a rescribir la historia y estamos ganando estado por estado, mencionó.