Coronan a los nuevos reyes estudiantiles de la Preparatoria Municipal de Nogales

...

Dulce Valeria Ramírez Rodríguez y Jonathan Leonel Villegas Ruiz fueron coronados como reina y rey del Día del Estudiante 2026 durante una emotiva ceremonia que reunió a autoridades, docentes y alumnos en un ambiente de celebración y convivencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 12:47 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 12:55 PM.