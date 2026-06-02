Coronan a los nuevos reyes estudiantiles de la Preparatoria Municipal de Nogales

En un ambiente de alegría, convivencia y entusiasmo, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” llevó a cabo la ceremonia de coronación de Dulce Valeria Ramírez Rodríguez y Jonathan Leonel Villegas Ruiz como los nuevos reyes del Día del Estudiante 2026.
En representación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la presidenta del Sistema DIF Nogales, Griselda Quintero de Gim, acompañada por la directora del plantel, Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, encabezó el evento y felicitó a las y los estudiantes, a quienes exhortó a seguir adelante en la construcción de su futuro.
Durante la ceremonia también fueron distinguidos con el título de Dama y Caballero, Corhynthia Mejía Ibarra y Alexander Enrique Mendoza Carrasco, respectivamente.
Asimismo, Daniela Guadalupe Vásquez Quintana y Jorge Luis Ramírez Salazar recibieron las coronas de Princesa y Príncipe, tras ser elegidos por sus compañeros para representar a la comunidad estudiantil 2026, convirtiéndose en protagonistas de una de las celebraciones más significativas para el plantel.
Como invitados especiales participaron la Embajadora de Belleza y Tradición Estudiantil, Kelly Sherlin Arias, y Cristhian Basulto Villegas.
Durante su mensaje, Quintero de Gim destacó la importancia de esta etapa en la vida de los jóvenes y reconoció el esfuerzo que realizan día a día para construir su proyecto de vida.
La juventud es, sin duda, una de las etapas más importantes de la vida. Es precisamente en este periodo cuando nacen y se fortalecen los sueños, las aspiraciones, las decisiones y los proyectos que cada uno de ustedes desea alcanzar, expresó.
Nunca olviden que el acompañamiento es fundamental. Estar cerca de la familia, de los buenos amigos y de los maestros que han caminado junto a ustedes hace una gran diferencia, señaló.
Durante la ceremonia se reconoció a la Corte de Honor 2025 del plantel Colosio, integrada por la reina Génesis Ximena Contreras y el rey Daniel Alejandro Ramírez Abitia; la princesa Ana Yoselín Vázquez Gómez; el príncipe Daniel Antonio Delgadillo Cota; y la dama Erika Michelle Verdugo Pérez.
Asimismo, se presentó en pasarela la Corte de Honor 2026 del plantel La Mesa, conformada por la reina Nahomi Anahí Castillo; el rey Juan Francisco Medina Pacheco; la princesa Yorleni Yairi Miranda; y el príncipe Adolfo Aréchiga Lozano.
Al concluir la ceremonia oficial, dieron inicio las actividades recreativas y musicales que marcaron el cierre de los festejos del Día del Estudiante, dejando recuerdos memorables entre la comunidad escolar.