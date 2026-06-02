“El Güero” mantiene viva una dulce tradición en Nogales desde hace más de 20 años

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Con su característico bastón cargado de manzanas cubiertas de caramelo y tamarindo, Rafael Orduño Ruiz continúa recorriendo las calles de la ciudad, conquistando generaciones de clientes con una receta artesanal que ha perfeccionado durante dos décadas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/06/2026 03:23 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 03:32 PM.