“El Güero” mantiene viva una dulce tradición en Nogales desde hace más de 20 años

Durante más de 20 años, Rafael Orduño Ruiz, mejor conocido como “El Güero”, ha llenado de color y sabor las calles de esta frontera con sus tradicionales manzanas con caramelo. Originario de El Choy, Sinaloa, hoy a sus 62 años sigue recorriendo avenidas con su bastón cargado de fruta bañada en caramelo rojo brillante o dulce de tamarindo con chile.
Rafael compartió que el secreto está en darle el punto exacto a la dureza del caramelo, y sobre todo el de saber elegir las manzanas correctas, tomando en cuenta su color y olor ya que deben de ser las más frescas.
Pues, tengo 20 años haciéndolo y yo lo hago, cuezo el azúcar con el colorante y ahí queda el punto para que quede bueno, y gracias a Dios tengo muchos clientes, me han dicho que están buenas las manzanas.
En el Economáx las compro, están más baratas, y trato de escoger las que estén más macizas para que salgan más buenas gracias a Dios tengo muchos clientes.
En el Economáx las compro, están más baratas, y trato de escoger las que estén más macizas para que salgan más buenas gracias a Dios tengo muchos clientes.
El tiempo de calor baja la venta, pero yo trabajo todo el año, hay los poquitos que vendan, me ayudan, tengo muchos clientes para eventos también, como piñatas, “baby showers”, tengo clientes del otro lado también que vienen y por gracia de Dios me va bien.
Yo trabajé con un señor que ya falleció y le ayudé a vender a él y él me enseñó a hacer el dulce y me dijo, trabaja tú solo, y ya me puse a trabajar yo solo.
De ambulante ando por aquí por la Obregón hasta la línea y luego me regreso, me pongo en el semáforo a las 10 y por las tardes ya que baja el sol, ya me pongo allá y ahí llegan los clientes y me compran.
Pero el tiempo bueno es el tiempo de frío, es cuando se vende más, en el tiempo de frío vienen los desfiles y luego los eventos del panteón, y pues en diciembre hay muchos eventos y me sale.
De ambulante ando por aquí por la Obregón hasta la línea y luego me regreso, me pongo en el semáforo a las 10 y por las tardes ya que baja el sol, ya me pongo allá y ahí llegan los clientes y me compran.
Pero el tiempo bueno es el tiempo de frío, es cuando se vende más, en el tiempo de frío vienen los desfiles y luego los eventos del panteón, y pues en diciembre hay muchos eventos y me sale.
Pues aquí estoy a sus órdenes, si ocupan algún evento, una piñata, un “baby shower”, me marcan y yo les hago las manzanas, barato, sí, les hago rebajas, ya por muchas.