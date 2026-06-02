Identifican a mujer fallecida en volcamiento sobre la carretera Internacional al sur de Nogales

Como Andrea de 43 años fue identificada la nogalense que murió durante volcamiento registrado sobre la carretera Internacional la tarde de ayer lunes 1 de junio al sur de Nogales, Sonora. Durante el fatal accidente dos menores de edad hijos de la finada resultaron con lesiones.
Hasta el momento las autoridades de vialidad competentes a dicho tramo carretero (Guardia Nacional de Caminos) no ha emitido información oficial respecto a las causas del volcamiento.
El lunes por la tarde se informó sobre el llamado de emergencia a unos kilómetros al sur de Nogales cerca del poblado de Cíbuta, a la altura del kilómetro 247.
Cuerpos de emergencia, socorristas de la Cruz Roja y autoridades de los distintos niveles de gobierno para atender la contingencia, en el lugar fue declarada sin signo vitales Andrea de 43 años, quien conducía una camioneta Toyota Tacoma de color blanco.
Del interior de la cabina dos menores de 4 y 9 años de edad, fueron rescatados y auxiliados por los paramédicos y posteriormente trasladados al Hospital IMSS Bienestar donde quedaron internados.
Debido a la lamentable escena, se generó consternación entre automovilistas y habitantes de la región, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente. La información continua en proceso y se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer mayores detalles sobre este lamentable hecho.