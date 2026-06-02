Identifican a mujer fallecida en volcamiento sobre la carretera Internacional al sur de Nogales

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Andrea, de 43 años de edad, perdió la vida tras un accidente registrado cerca de Cíbuta. Sus dos hijos menores resultaron lesionados y permanecen bajo atención médica mientras continúan las investigaciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/06/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 04:11 PM.