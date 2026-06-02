Incendio consume por completo vivienda en la colonia Los Tapiros

Un domicilio de la colonia Los Tapiros en Nogales, Sonora, fue consumido por el fuego en horas de la madrugada por razones desconocidas por las autoridades.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública este hecho se documentó alrededor de las 02:38 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Turquesa de la colonia Los Tapiros, donde reportaban una vivienda en llamas.
En el lugar del siniestro los agentes se entrevistaron con Daniel R. de 45 años quien les manifestó que momentos antes se encontraba dormido y que llegaron varios vecinos quienes le gritaron desde afuera que la casa estaba en llamas.
Por lo que se despertó percatándose del humo, por lo que salió a toda prisa del domicilio, haciendo mención que desconoce cómo se inició el fuego, ya que él no tiene problemas con nadie.
Arribando instantes después Bomberos de Nogales y elementos de Protección Civil, quienes se hicieron cargo de controlar el fuego y sofocar las llamas antes de que afectaran a terceros, lamentablemente se reportaron daños totales.