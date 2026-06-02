Incendio consume por completo vivienda en la colonia Los Tapiros

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Un hombre logró ponerse a salvo tras ser alertado por sus vecinos durante la madrugada. Bomberos y Protección Civil controlaron las llamas, aunque la vivienda registró pérdidas totales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 03:36 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 03:40 PM.