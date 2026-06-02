Investigan muerte de hombre hallado sin vida en departamento de la colonia Del Rosario

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La víctima, de 68 años de edad, fue encontrada por su esposa al interior de una habitación. La Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 04:00 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 04:05 PM.