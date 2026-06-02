Investigan muerte de hombre hallado sin vida en departamento de la colonia Del Rosario

Las autoridades investigan la causa de muerte de un hombre encontrado sin vida por su esposa al interior de un departamento en la colonia Del Rosario en Nogales, Sonora.
El hecho se registró alrededor de las 07:00 horas cuando elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle 12 de octubre de la colonia del Rosario, donde reportaban a una persona sin vida.
En el lugar se entrevistaron con el arrendatario de unos departamentos, diciendo que momentos antes llegó una persona del sexo femenino, solicitando ingresar al departamento de su esposo el señor Ramón de 68 años.
Por lo que al acceder le abrió la puerta de la habitación retirándose del lugar saliendo momentos después la mujer quien dijo que su esposo estaba sin vida al interior.
Dijo que en ese momento marcó al 911 para dar aviso, haciendo mención que el señor Ramón salía a tomar a la cantina “Los Potros” dejando muchas veces sus pertenencias tiradas al llegar en estado inconveniente.
Fue personal de la FGJE de Sonora quienes se hicieron cargo de las diligencias de ley quedando pendiente informar sobre las causas del deceso.