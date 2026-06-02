Llevarán Tesomóvil a Las Bellotas con descuentos en predial y recargos

Con el propósito de fortalecer los recursos propios del Gobierno de la ciudad y beneficiar a la ciudadanía contribuyente cumplida, la Tesorería del Ayuntamiento de Nogales anunció la instalación del módulo Tesomóvil en la colonia Las Bellotas este próximo fin de semana.
La tesorera municipal Julia Huerta destacó que esta jornada consolida la permanencia de los acercamientos ciudadanos por parte de la administración, cuya premisa no solo es facilitar a los habitantes el cumplimiento de sus obligaciones hacendarias, sino apostar por una recaudación eficiente que permita detonar el desarrollo de nueva infraestructura, mejor equipamiento y servicios públicos de calidad que sean retribuidos directamente a la comunidad.
En los detalles de esta siguiente jornada de descuentos, para apoyar la economía de las familias nogalenses y fomentar la regularización fiscal, el módulo del Tesomóvil ofrecerá beneficios exclusivos para los asistentes con descuento en predial del 10% del impuesto y 50% de condonación en recargos.
La convocatoria de atención está prevista para el sábado 6 de junio, con horario de servicios de 9:00 a 13:00 horas, en la tienda departamental que se localiza sobre el Bulevar de los Cedros, del sector Las Bellotas.
A través de su mensaje, la titular de la Tesorería extendió una invitación abierta a todos los residentes de Las Bellotas, Monarca y zonas aledañas que deseen ponerse al día de una manera rápida y cercana a sus hogares.
Expuso que, el servicio del Tesomóvil está diseñado para brindar una atención integral, donde las y los ciudadanos no están limitados al pago del predial, ya que van a poder realizar pagos de multas o cualquier otro concepto por el que quieran realizar sus actualizaciones.
Julia Huerta enfatizó que, con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Nogales reafirma su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente, donde la participación de contribuyentes se traduce en el progreso y bienestar de la ciudad.