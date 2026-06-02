Llevarán Tesomóvil a Las Bellotas con descuentos en predial y recargos

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La Tesorería Municipal instalará este 6 de junio un módulo itinerante en el sector Las Bellotas, donde los contribuyentes podrán acceder a un 10 por ciento de descuento en el impuesto predial y 50 por ciento de condonación en recargos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/06/2026 01:52 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 01:58 PM.