Preparan cierre vial por construcción de nuevo puente en avenida Tecnológico

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, realizó una visita al puente de acero ubicado en la avenida Tecnológico y Calzada de los Maestros, donde verificó los tramos de ambas vialidades que serán cerrados al tránsito vehicular, previo al inicio de los trabajos de modernización de este importante acceso.
Estamos en este lugar, donde en breve el alcalde Juan Francisco Gim Nogales anunciará el inicio de la obra de construcción del puente con concreto hidráulico, en sustitución de la añeja estructura de fierro que aún es utilizada por automovilistas y peatones, expresó.
Para poder avanzar con la ejecución de la obra, será necesario cerrar totalmente la circulación vehicular; únicamente se permitirá el acceso a los vecinos del área, así como a clientes y personal de los negocios ubicados en la zona, señaló.
El funcionario municipal reconoció que, durante el desarrollo de la obra, la circulación podría tornarse más lenta, por lo que invitó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias para evitar retrasos en sus traslados.
Finalmente, dio a conocer que en el área se instalarán los señalamientos viales correspondientes y se contará con la presencia de elementos de Tránsito Municipal, con el objetivo de prevenir accidentes, orientar a la ciudadanía y facilitar una mejor movilidad durante el periodo de construcción.