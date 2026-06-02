Preparan cierre vial por construcción de nuevo puente en avenida Tecnológico

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Autoridades municipales supervisaron las áreas que serán cerradas al tránsito para dar paso a la sustitución del puente de acero por una nueva estructura de concreto hidráulico, obra que tendrá una duración aproximada de ocho meses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 01:27 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 01:30 PM.