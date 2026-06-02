Sonora fortalece liderazgo en manufactura avanzada durante el Electronics Connect Day

En los últimos años Sonora, se ha consolidado como la entidad líder en el crecimiento dentro del sector de manufactura avanzada y el desarrollo de la industria electrónica, por lo que este martes se llevó a cabo el Electronics Connect Day, en donde se expuso la necesidad de continuar con la capacitación y certificación, para aprovechar al máximo la envidiable posición geográfica de la frontera mexicana y garantizar un crecimiento que incremente la competitividad regional, con Nogales, como punta de lanza.
Dentro del marco de este encuentro empresarial se contó con la presencia de Cinthia López, subsecretaria de inversión y desarrollo económico de Sonora, Michelle Ward, cónsul general de los Estados Unidos en Nogales, Juan Gim Nogales, presidente municipal, Genaro Vecerra, director de Index a nivel local, María Elena Gallego, presidenta del grupo Collectron y Lorena Villanueva directora general de Global Electronics Association.
Sonora, en todas nuestras estadísticas, en todos los indicadores que nosotros tenemos, Sonora es por mucho el estado número uno en crecimiento, en compromiso con la calidad y en compromiso con la excelencia. ¿Cómo lo medimos nosotros? Lo medimos a través de todas las estadísticas que la organización mide, donde nosotros vemos las empresas de manufactura avanzada que están comprometidas con las normas IPC, que están comprometidas con la capacitación de su personal, las universidades, los gobiernos que están comprometidos con la educación Dual, que están viendo que se necesita, comentó la directora Villanueva.
De la misma forma el presidente municipal, habló sobre el papel históricamente importante que ha tenido la industria en la frontera, desde sus inicios en los años 70, hasta la actualidad, en donde continua por mucho siendo el motor económico de la ciudad, pasando por los procesos u operaciones más sencillas, hasta el potencial de formar parte de la nueva revolución de semiconductores y el papel que tendrán en los años futuros.
Y siempre les digo yo, cuando tengo la oportunidad, que Nogales, la gran fortaleza, es la industria manufacturera que tiene. Competimos con los tres clústeres más importantes de México, que es el que está en Tijuana, en el bajío, y el que es desde Obregón y que pasa por Nogales, que es lo eléctrico y electrónico, los arneses, y no se diga lo aeroespacial. Es muy importante para nosotros como alcaldes, como autoridad, preservar y siempre ser facilitadores en este tipo de eventos, comentó el alcalde.