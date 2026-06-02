Sonora fortalece liderazgo en manufactura avanzada durante el Electronics Connect Day

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Especialistas, empresarios y autoridades coincidieron en que la capacitación, certificación y adopción de estándares internacionales son clave para consolidar el crecimiento de la industria electrónica, con Nogales como referente estratégico de la región

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/06/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 05:04 PM.