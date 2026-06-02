Supervisa alcalde avance de pavimentación en la colonia Pueblo Nuevo

...

Juan Francisco Gim Nogales recorrió la obra de pavimentación de la calle De las Cuevas, donde constató los avances de un proyecto de infraestructura urbana que beneficiará a las familias de la colonia Pueblo Nuevo con mayor seguridad, movilidad y conectividad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 12:59 PM.
En Nogales y editada el 02/06/2026 01:12 PM.