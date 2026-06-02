Supervisa alcalde avance de pavimentación en la colonia Pueblo Nuevo

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Jorge Medina Esqueda, realizó un recorrido de supervisión por la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle De las Cuevas, entre calle De los Tigres y calle Municipio de Suaqui, en la colonia Pueblo Nuevo, sección Bellavista.
Durante la visita, el presidente municipal tuvo la oportunidad de dialogar con varias vecinas y vecinos del sector, quienes expresaron su agradecimiento por esta obra que pronto les permitirá contar con una vía más segura, ordenada y funcional, reduciendo los riesgos que por años enfrentaron al transitar por este punto.
Estas son las obras que cambian la vida diaria de las familias, porque no solo se trata de pavimentar una calle, sino de darles mayor seguridad, mejor movilidad y condiciones más dignas para llegar a sus hogares, expresó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Me dio mucho gusto platicar con las vecinas y vecinos de Pueblo Nuevo, escuchar sus comentarios y ver la emoción con la que esperan esta obra. Muy pronto podrán disfrutar de una calle más segura, sin tantos riesgos y con una infraestructura completa, señaló Gim Nogales.
El proyecto incluye excavación tipo cajón, terraplén compactado, construcción de guarnición tipo “L”, banqueta de concreto hidráulico, pavimento hidráulico premezclado, señalamiento restrictivo, pintura de tráfico, rejilla para división de carriles, suministro e instalación de tubería PVC para red de drenaje, construcción de registros sanitarios, tomas domiciliarias y limpieza general de la obra.
Jorge Medina Esqueda explicó que estos trabajos forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de seguir llevando infraestructura social a las colonias, especialmente en sectores donde las familias habían solicitado por años mejores condiciones de movilidad y seguridad.
Seguimos recorriendo las obras, revisando avances y atendiendo directamente a la gente, porque nuestro compromiso es que cada proyecto se haga bien y responda a una necesidad real de las familias nogalenses, agregó el alcalde.