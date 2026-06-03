Estudiantes de la UPN apoyan alfabetización de internos en el Cereso de Nogales

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Futuros docentes realizan prácticas comunitarias en el Centro de Reinserción Social Varonil, donde imparten asesorías para fortalecer la educación y las oportunidades de reinserción de las personas privadas de la libertad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/06/2026 05:10 PM.
En Nogales y editada el 03/06/2026 05:11 PM.