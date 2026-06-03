Estudiantes de la UPN apoyan alfabetización de internos en el Cereso de Nogales

Futuros maestros practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) colaboran con el proceso de nivelación educativa de personas privadas de su libertad que se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso II), Varonil en Nogales.
Como una labor comunitaria y en solidaridad con la población penitenciaria, la institución académica con sede en Nogales contribuye con autoridades del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) en Sonora, ofreciendo sesiones de asesorías.
Con regularidad, los practicantes acuden al penal ubicado en esta frontera para enseñar a leer y escribir a los internos, con lo que se abona a incrementar la autoestima y confianza de cada estudiante.
El SIEP reconoció la valiosa aportación que realizan, beneficiando la reinserción, para que al egresar cuenten con herramientas básicas que les abrirán puertas a nuevas oportunidades en sus vidas.
Por ser el acceso a la educación un derecho de toda persona privada de su libertad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana promueve la transformación educativa al interior de los 13 Ceresos de Sonora.