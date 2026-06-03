Hombre resulta herido de bala tras acudir a casa de su ex pareja en Nogales

Una persona reportó a las autoridades que fue herido de bala por un sujeto que salió de la casa de su ex pareja y le disparó con un rifle en hechos ocurridos en la colonia Belisario Domínguez en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 02:30 horas agentes municipales fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada con proyectil de arma de fuego.
En el lugar se entrevistaron con el afectado de nombre Julián, quien les manifestó que momentos antes al encontrarse en dicho sector con la intención de visitar su ex pareja, cuando del domicilio salió un hombre con un rifle en mano.
Dijo que el sujeto sin mediar palabras le disparó en el pie, por lo que de inmediato se retiró del lugar hacía el domicilio de un amigo para pedir ayuda, el cual lo trasladó al hospital donde fue valorado con lesión que tardan más de 15 días en sanar.
Sobre el caso los agentes informaron al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.