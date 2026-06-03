Hombre resulta herido de bala tras acudir a casa de su ex pareja en Nogales

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La víctima aseguró que un sujeto salió del domicilio con un rifle y le disparó en el pie en hechos ocurridos en la colonia Belisario Domínguez; el caso ya es investigado por las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/06/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 03/06/2026 04:38 PM.