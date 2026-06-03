Incendio en basurero clandestino moviliza a bomberos y genera alarma en Nogales

Un incendio de grandes magnitudes suscitado en un terreno baldío aledaño a la empresa Hidrogas utilizado como basurero clandestino, movilizó a las autoridades y cuerpos de rescate, atemorizando a los residentes de las colonias aledañas por el evidente riesgo.
De acuerdo con el reporte oficial este siniestro se reportó al 911 a las 19:41 horas cuando vecinos de la colonia Pima II y conductores de vehículos que hacían fila para cruzar a los Estados Unidos, marcaron al 911 para reportar el fuego.
Al lugar acudieron efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales, “Gustavo L. Manríquez”, ya agentes de la Policía Municipal quienes aseguraron la zona e iniciaron con los trabajos para sofocar las llamas.
Se informó que fue necesario el trabajo de 9 elementos, un carro cisterna y dos unidades extintoras por casi dos horas para controlar el siniestro.
La comandancia de bomberos señaló que el lugar es utilizado por la sociedad como basurero clandestino y no es la primera vez que se incendia, poniendo en riesgo los negocios aledaños como lo es la gasera que estuvo a punto de ser alcanzada por el fuego.
Cabe mencionar que en el pasado en dicha zona se han registrado grandes incendios de magnitudes impresionantes como lo fue el de la recicladora TOM que duró varios días en poder ser controlado.
Las autoridades exhortan a los residentes de los sectores aledaños a evitar tirar desechos en el lugar.