Incendio en basurero clandestino moviliza a bomberos y genera alarma en Nogales

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Las llamas consumieron un terreno baldío cercano a una gasera en la colonia Pima II, lo que obligó a una intensa movilización de cuerpos de emergencia para evitar una tragedia mayor

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/06/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 03/06/2026 04:25 PM.