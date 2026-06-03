Roban diésel de camión de transporte estacionado en colonia Jardines de la Montaña

...

El conductor de una unidad de servicio especializado descubrió que delincuentes dañaron el tanque de combustible y sustrajeron el diésel mientras el vehículo permanecía estacionado durante la madrugada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/06/2026 05:11 PM.
En Nogales y editada el 03/06/2026 05:17 PM.