Roban diésel de camión de transporte estacionado en colonia Jardines de la Montaña

El conductor de un camión del servicio especializado reportó a las autoridades que fue víctima del robo del combustible del vehículo que estacionó en calles de la colonia Jardines de la Montaña.
Este hecho fue registrado alrededor de las 05:30 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Lago Plata de la colonia señalada donde reportaban el robo de hidrocarburos.
Los agentes se entrevistaron en el sitio con José A. de 49 años de edad, quien les manifestó que aproximadamente a las 04:00 de la mañana salió de su casa para dirigirse a trabajar.
Dijo que para esto abordó el camión de la marca Internacional propiedad de la empresa SETTEPI, el cual había dejado estacionado por la calle Jesús Rangel de la misma colonia, fue entonces que se dio cuenta de que se encontraba tirando diésel.
Relató que el revisarlo observó que uno de los cinchos del tanque había sido destrozado, desconectando la manguera por donde sustrajeron todo el combustible.
Por tal motivo marcó al 911 para poner realizar el reporte e iniciar con su denuncia, por lo que los oficiales le leyeron sus derechos como víctima de delito.