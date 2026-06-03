Suman tres vehículos incendiados en una semana en distintos sectores de Nogales

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Un automóvil fue consumido por el fuego en la colonia Los Tapiros, convirtiéndose en el tercer caso registrado en los últimos días; autoridades desconocen las causas de los siniestros

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/06/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 03/06/2026 04:33 PM.