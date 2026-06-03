Suman tres vehículos incendiados en una semana en distintos sectores de Nogales

Otro vehículo fue incendiado en la vía pública, en esta ocasión en calles de la colonia Los Tapiros, en lo que va de la semana han sido tres los automóviles que han sido destruidos por el fuego en diferentes sectores de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el informe de seguridad pública el caso más reciente se trata el registrado a las 06:13 horas cuando elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Gema y calle Topaz del sector señalado, donde un vehículo estaba incendiándose.
En el sitio los agentes observaron que se trató de un sedán Toyota año 2008 de color negro el cual se encontraba en llamas. Fueron efectivos del cuerpo de bomberos de Nogales, quienes sofocaron las llamas.
Entrevistándose los agentes con Francisco de 58 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes fue alertados por los vecinos de que el vehículo de su hijo se estaba incendiando, por lo que marcó al 911 para pedir el apoyo de bomberos.
El hombre aseguró que desconoce las causas de cómo sucedieron los hechos, siendo declarado como pérdida total el vehículo.
Cabe mencionar que el pasado 31 de mayo otro caso similar se reportó sobre la calle cedros de la colonia Jardines del Bosque, en horas de la noche, donde se incendió un sedán Honda Accord modelo 2003 de color arena.
Mismo que fue sofocado por el reportante, de nombre José A. de 71 años quien dijo que al estar acostado escucho ruido y al revisar al exterior de su domicilio vio el carro en llamas, por lo que con la manguera de su casa comenzó a sofocar el fuego.
Finalmente, dicha unidad también fue declarada con pérdidas totales, información del cuerpo de bomberos señala que tan solo en el mes de mayo atendieron un total de seis incendios de vehículos suscitados en distintas colonias de esta frontera.