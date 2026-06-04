Anuncian rehabilitación de 4.5 kilómetros de la prolongación Obregón en Nogales

...

Con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, autoridades municipales, estatales y federales proyectan mejorar uno de los principales accesos de la ciudad, beneficiando a miles de automovilistas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/06/2026 12:19 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 12:25 PM.