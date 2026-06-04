Anuncian rehabilitación de 4.5 kilómetros de la prolongación Obregón en Nogales

Alrededor de 4.5 kilómetros de superficie de rodamiento del conocido como cuerpo A de la prolongación Álvaro Obregón serán rehabilitados gracias a las gestiones del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto al delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Máximo Moscoso, en un proyecto donde también se verá el apoyo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en los próximos meses.
En conferencia de prensa, los funcionarios adelantaron que esto dará continuidad a las obras de repavimentación a la entrada sur de la frontera, que abarcarán desde la entrada de la colonia Colinas del Yaqui, casi hasta su cruce con el bulevar El Greco, tramo que presenta un importante deterioro y es utilizado por miles de vehículos diariamente.
Moscoso explicó que para este 2026 se cuenta con alrededor de 7 mil millones de pesos de presupuesto para cerca de 1,600 kilómetros de carreteras, las cuales se encontraban en muy mal estado, y a pesar de que ya se tenían gestiones para la ciudad, este nuevo proyecto, aseguró, es posible gracias a las peticiones del munícipe en los tres niveles de gobierno.
En ese proyecto está incluido Nogales, Juan, y con mucho gusto creo que tenemos algún presupuesto de casi 30 millones de pesos de nuevo contigo, para resolver estas necesidades y este reclamo que le hicieron al gobernador; no reclamo, petición al señor gobernador, cuando era candidato y a ti cuando eras candidato la primera vez y ahora a Dios gracias, vamos a poder resolverlo en las gestiones de ambos, manifestó el delegado.
Tenemos que hacerlo este año, Juan, porque yo no puedo dejar ir ningún recurso, dejar ninguna obra inconclusa. Es más: no dejamos obras inconclusas, todo lo que no está terminado, lo vamos a acabar del sexenio pasado, lo vamos a terminar todo. No hacemos obras personales, para después esas obras rentarlas al gobierno, declaró.