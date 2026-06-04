Continúa paro magisterial en Secundaria Técnica 3; docentes exigen derogación de la Ley del ISSSTE

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Por segundo día consecutivo, maestros y personal administrativo mantienen suspendidas las clases en solidaridad con las movilizaciones nacionales, demandando una reforma profunda al sistema de pensiones y seguridad social

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/06/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 12:53 PM.