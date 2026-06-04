Continúa paro magisterial en Secundaria Técnica 3; docentes exigen derogación de la Ley del ISSSTE

Las aulas de la Escuela Secundaria Técnica número 3 “Adolfo López Mateos” permanecen vacías, ya que, por segundo día consecutivo, el personal docente y administrativo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantiene un paro de labores que, según advierten, se extenderá por el resto de la semana en solidaridad con las movilizaciones magisteriales a nivel nacional.
Apostados a la orilla de la carretera y resguardándose del sol bajo carpas y sombrillas, las y los docentes de esta institución fronteriza han dejado en claro que la ausencia de estudiantes no es un día libre, sino una medida de presión fundamental, y su exigencia principal resuena con la de miles de maestros en todo el país respecto a la abrogación de la actual Ley del ISSSTE.
Antes que cualquier otra cosa como representación SNTE, antes la cuestión más importante aquí es derogar la ley del 2007, es una ley que nos afecta a todos los maestros en los derechos que ya hemos tenido o que ya tenemos ganados. No se vale que el gobierno venga sencillamente y nos los quiera quitar, entonces todos los compañeros que estamos aquí estamos a favor de que se derogue esta ley de 2007 que es una ley inquisitiva totalmente, manifestó el maestro Ignacio Coronado Trasviña.
Antes que cualquier otra cosa como representación SNTE, antes la cuestión más importante aquí es derogar la ley del 2007, es una ley que nos afecta a todos los maestros en los derechos que ya hemos tenido o que ya tenemos ganados. No se vale que el gobierno venga sencillamente y nos los quiera quitar, entonces todos los compañeros que estamos aquí estamos a favor de que se derogue esta ley de 2007 que es una ley inquisitiva totalmente, manifestó el maestro Ignacio Coronado Trasviña.
Desde el contexto de la lucha magisterial y el panorama nacional, diversas facciones del magisterio han reactivado las protestas contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), implementadas en 2007.
Los docentes denuncian que dicho marco legal precarizó sus condiciones de jubilación al trasladar las pensiones a un sistema de cuentas individuales (Afores) y al calcular las jubilaciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA) en lugar de salarios mínimos; a esto se suman los reclamos por el desabasto de medicamentos y la deficiente atención hospitalaria en las clínicas del instituto.
A los padres de familia se les informó de manera a tiempo que no mandaran a sus hijos a la escuela porque nos hemos unido al paro nacional, este paro que nosotros estamos haciendo lo vamos a hacer hasta el día viernes. Y el lunes iniciamos de nuevo con nuestras clases y con todos los jóvenes en nuestros salones, indicó.
A los padres de familia se les informó de manera a tiempo que no mandaran a sus hijos a la escuela porque nos hemos unido al paro nacional, este paro que nosotros estamos haciendo lo vamos a hacer hasta el día viernes. Y el lunes iniciamos de nuevo con nuestras clases y con todos los jóvenes en nuestros salones, indicó.
Los manifestantes exhiben pancartas con consignas como “Sonora sigue en la lucha”, “El paro es culpa del Estado”, “Por un Sistema de Seguridad Social Solidario” y “Si puedes leer esto, recuerda que un maestro te enseñó a leer”, en busca de visibilizar su causa ante los automovilistas y la comunidad que transita por la zona.
Expuso que por parte del movimiento SNTE se ha insistido mucho en la derogación de esta ley del 2007, pero hay muy poca disposición del gobierno, tanto federal como estatal, de querer cambiar o de querer echar por tierra esta ley, máxime que sienten que el Gobierno Federal ha hecho caso omiso a todas las peticiones del movimiento, que les han orillado a esto.
Lo único que quiero agregar es que le sigamos echando ganas, sigamos entonces en pie de lucha y que nuestros compañeros maestros no se cansen. Sabíamos que esto no es fácil, sabíamos que esto no era cuestión sencilla, se sufre, se siente mal uno, pero bueno hay que seguir echándole ganas, concluyó.
Lo único que quiero agregar es que le sigamos echando ganas, sigamos entonces en pie de lucha y que nuestros compañeros maestros no se cansen. Sabíamos que esto no es fácil, sabíamos que esto no era cuestión sencilla, se sufre, se siente mal uno, pero bueno hay que seguir echándole ganas, concluyó.
Enfatizaron que la decisión de suspender las clases no se tomó a la ligera, pero consideran que es la única vía para forzar la apertura de una mesa de diálogo resolutiva con el Gobierno Federal. Mientras no existan garantías de una reforma profunda al sistema de pensiones y seguridad social, el magisterio sonorense advierte que continuará en suma de fuerzas al movimiento nacional.