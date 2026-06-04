Entregan 25 permisos federales a transportistas y atienden demandas del sector en Nogales

Un total de 25 permisos junto a placas de circulación federales fueron entregados ayer de manos del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Máximo Moscoso, a trabajadores y dueños de empresas transportistas de la región.
En la entrega directa a los transportistas, los funcionarios abrieron el diálogo con los representantes y choferes, quienes tomaron la palabra para exponer temas que han causado molestia no solo en cuanto a trámites ante la SICT, sino también con otras autoridades que limitan sus operaciones, por lo que dentro de esta reunión tanto el alcalde como el delegado buscaron la solución a estas problemáticas y establecieron plazos para encuentros subsecuentes de seguimiento.
De esa manera coadyuvamos para que tengamos comunicación con esa gente que se dedica a mover las mercancías de la región. Yo agradezco a Max por la oportunidad y además se crea una dinámica como la que a ustedes les tocó ver, que preguntan, sugieren y también se vale que den sus quejas, para mejorar, comentó el alcalde.
Estoy precisamente en la etapa de ver cómo hago para cambiar esas oficinas que están en muy malas condiciones o malas condiciones. No son dignas de las personas que llegan a pedir un servicio, a hacer sus trámites. Está muy feo, vamos a cambiarlas. Voy a ocupar siempre el apoyo de mi presidente, porque nosotros estamos aquí por un rato; es decir, yo puedo estar un día y 5 años más, o un día y mañana irme, así que tengo mucha prisa en arreglar las cosas que se hagan correctas y oficinas dignas por supuesto, manifestó Moscoso.