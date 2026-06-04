Entregan 25 permisos federales a transportistas y atienden demandas del sector en Nogales

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Autoridades municipales y de la SICT otorgaron permisos y placas federales a transportistas de la región, además de establecer mesas de diálogo para atender inquietudes relacionadas con trámites y operación del sector

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/06/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 12:10 PM.