Estudiantes del CECyTE Nogales 1 exhiben talento e innovación en proyectos tecnológicos

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Alumnos de Programación presentaron aplicaciones, software, bases de datos y plataformas web desarrolladas durante el semestre, demostrando sus habilidades técnicas y creativas ante la comunidad educativa

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/06/2026 10:50 AM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 10:56 AM.