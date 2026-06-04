Estudiantes del CECyTE Nogales 1 exhiben talento e innovación en proyectos tecnológicos

Con el objetivo de demostrar las habilidades técnicas y creativas adquiridas durante el semestre, estudiantes de la carrera de Programación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), plantel Nogales 1, llevaron a cabo la presentación de sus proyectos finales ante la comunidad escolar y académica.
La exhibición reunió el talento y la dedicación de jóvenes que actualmente cursan el segundo, cuarto y sexto semestre, durante la jornada, los asistentes pudieron interactuar y conocer de primera mano el desarrollo de diversas soluciones tecnológicas diseñadas íntegramente por las y los estudiantes.
Desde la innovación tecnológica y desarrollo, la muestra destacó por su alto nivel técnico, al abarcar áreas de especialidad con desarrollo de software desde la creación de programas funcionales para resolver problemáticas específicas, así como bases de datos con el diseño y gestión de sistemas de almacenamiento y recuperación de información, también el desarrollo de aplicaciones móviles de interfaces y utilidades nativas para el sistema operativo Android o plataformas web desde la construcción de sitios dinámicos e interactivos.
Con la premisa de transversalidad y trabajo multidisciplinario, uno de los grandes aciertos de esta exposición fue la integración de distintas disciplinas académicas, ya que, como invitados especiales del evento, participaron alumnos de la carrera de Comercio, quienes presentaron el proyecto “NÜRA”.
Esta iniciativa destacó por su enfoque transversal, ya que los estudiantes de Comercio trabajaron codo a codo con los futuros programadores para dar vida a su marca, con el desarrollo de productos digitales y diseños de sitios web para su comercialización y difusión.
Además del enfoque puramente tecnológico y comercial, la exhibición abrió un espacio para propuestas de impacto social, cultural y ecológico, al incluir proyectos de literatura infantil apoyados por plataformas digitales, diseño y producción de materiales multimedia y propuestas de sostenibilidad impulsadas por el equipo “BioEco Acción”, orientadas al cuidado del medio ambiente.
La coordinación general de esta nutrida actividad académica estuvo a cargo de los docentes Iris Cotri, Aurelio Rodríguez y Erika Almanza, quienes guiaron a los jóvenes durante todo el proceso de desarrollo, al reafirmar su compromiso con la educación de calidad.