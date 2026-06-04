Impulsan inclusión laboral de jóvenes del CAM con apoyo para trámites oficiales

Alrededor de 20 jóvenes estudiantes de un Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral, mayores de edad y con ganas de pertenecer a la fuerza de trabajo en la frontera, fueron recibidos este jueves por autoridades municipal en la dirección de Bienestar Social, con la intención de que sus documentos estén en orden para buscar posiciones en empresas de la frontera.
Hipólito Sedano Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Nogales, explicó que, en esta primera etapa de este programa los jóvenes interesados, podrán tramitar su credencial de elector, para después obtener su cartilla militar y en un momento ser registrados antes el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que estos tengan lo necesario a la hora de presentarse ante alguna empresa.
Pues les va a brindar la oportunidad de tener un espacio laboral. Porque además el gobierno municipal de Nogales, siendo un gobierno humanista, tiene como propósito el hecho de buscar espacios de inclusión para que estos jóvenes también puedan laborar dentro de la estructura industrial de la ciudad, dentro de la estructura comercial o de servicios que existe y que debe tener un espacio para poder ser incluidos cada uno de ellos y que con esta condición puedan tener un ingreso propio y puedan llevar una vida plena, declaró el secretario.
En este momento tenemos una veintena de jóvenes que están participando. Sin embargo, estamos invitando a la población en general a que si no tuvieron oportunidad en este primer grupo de ser integrados, acérquense a la oficina de bienestar, vengan a la secretaría del ayuntamiento y ahí les vamos a marcar una dirección y una directriz para que podamos trabajar este programa y nos alcancen en el proceso, saquen también su cartilla militar, tengan su RFC y puedan ser parte de estas interesantes historias que construimos todos los días en el gobierno municipal de Nogales, indicó.