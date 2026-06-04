Impulsan inclusión laboral de jóvenes del CAM con apoyo para trámites oficiales

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Autoridades municipales iniciaron un programa para que estudiantes mayores de edad obtengan documentos esenciales como credencial de elector, cartilla militar y RFC, facilitando su incorporación al mercado laboral

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/06/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 04:56 PM.