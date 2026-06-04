Invita Asilo Franciscano a carne asada con causa para apoyar a adultos mayores

Apelando al sentido de solidaridad que existe dentro de los nogalenses, el Asilo de Ancianos Franciscano invitó a la ciudadanía a formar parte de su gran evento de carne asada con causa, el cual se llevará a cabo el próximo día 13 de junio de 2026 en las instalaciones de esta casa de ayuda, ubicada en calzada de Los Portales #26, colonia Álamos en Nogales, Sonora.
Mariana Galindo, directora administrativa de esta institución explicó que la temporada de verano suele ser la más difícil para este centro de ayuda, debido a que es cuando las cuentas por aires acondicionados o las atenciones médicas, se incrementan ya que los adultos mayores, sufren con más facilidad en caso de que no cuenten con las condiciones propicias para su desarrollo, lo que buscan continuar a pesar de estas adversidades.
¿Por qué hacemos esta actividad? Para procurar fondos para medicamentos, alimentos y emergencias médicas que salen todos los días a las 24 horas, 7, y muchas necesidades que tenemos constantemente en el Asilo de Ancianos. ¿Qué es lo que más se necesita? Medicamentos, estudios médicos y alimentos. ¿Cuántos adultos tienen? Ahorita tenemos 26, 18 de ellos no tienen familia, comentó Galindo.
Reiteró las puertas están abiertas para los voluntarios o aquellos que quieran hacer donativos al Asilo de Ancianos, ya que si bien se ha logrado tener estabilidad en las necesidades de los abuelitos que habitan esta casa, siempre existe un espacio para los sientan el compromiso con sus mayores para continuar la ayuda.
Pues nuestra misión es atender al adulto mayor en situación de abandono, violencia o pobreza. El Asilo de Ancianos, trabajamos las 24 horas, 7, para estas personas, para apoyarlas. El adulto mayor es una población muy olvidada, el Asilo de Ancianos trata de dar al 100 por ellos, a estar con ellos al 100, brindarles servicios médicos, cuidados básicos y más que nada el acompañamiento espiritual, manifestó.