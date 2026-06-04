Invita Asilo Franciscano a carne asada con causa para apoyar a adultos mayores

...

Los fondos recaudados serán destinados a medicamentos, alimentos y emergencias médicas de los 26 residentes del asilo, muchos de ellos en situación de abandono y sin familiares

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/06/2026 11:49 AM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 11:54 AM.