Llaman a nogalenses a apoyar a brigadistas que combaten incendio forestal en Sahuaripa

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La Tribu Lipan Apache, el Ayuntamiento de Nogales y Bomberos Gustavo L. Manríquez iniciaron una colecta de agua, bebidas hidratantes y alimentos para respaldar a los combatientes que enfrentan un incendio forestal de gran magnitud en la región de Sahuaripa

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/06/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 05:02 PM.