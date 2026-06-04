Llaman a nogalenses a apoyar a brigadistas que combaten incendio forestal en Sahuaripa

En un esfuerzo conjunto entre la Tribu Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero, el Ayuntamiento de Nogales, Sonora y el Heroico Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, la frontera de Nogales es llamada de nueva cuenta a compartir con generosidad al personal que en estos momentos combate un incendio forestal, ubicado en las inmediaciones del municipio de Sahuaripa y otras localidades cercanas.
En conferencia de prensa el gobernador tradicional de la tribu Lipan, Joel Cabral Cruz, junto a la regidora étnica, Olga Lidia Cabrera y el comandante del cuerpo de Bomberos, Cesar Ramón Vélez, dieron los pormenores sobre esta convocatoria solidaria, de artículos no perecederos, con el principal enfoque de agua embotellada, bebidas hidratantes y otras necesidades para estos valerosos que enfrentan estas condiciones adversas.
Estamos en conjunto los tres, vamos a empezar a hacer una colecta, una colecta para apoyar el incendio de Sahuaripa. El alcalde de Sahuaripa el día de ayer nos mandó una carta, un oficio solicitando el apoyo para su gente. La manera que se nos ocurrió a nosotros por las distancias y lo que es, es hacer una colecta aquí a nivel municipal, a la cual se está agregando Santa Cruz, se está agregando el municipio de Ímuris, Magdalena y Santana, mencionó Cabral.
Es un incendio que está demasiado grande, son bastantes hectáreas las que se están quemando, el fuego no ha cedido y está ahorita se pudiera decir fuera de control, por lo tanto se solicitan, como dice la regidora, solicitamos víveres para los elementos que andan trabajando ahorita en esos sectores, desde agua, todo lo que tiene que ver con hidratación, agua, sueros, ya sean electrolitos de sobrecito para que los preparen, alimentos para que puedan ellos allá en el monte poder hacer en sus descansos, ya sea el desayuno, la comida, o cuando dejan de trabajar por la noche la cena, indicó Vélez.