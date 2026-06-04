Mujer sufre quemaduras por flamazo de gas en Casas Palenque

Una mujer residente del sector “Casas Palenque”, fue auxiliada por socorristas luego de que se presentara un flamazo al interior de su domicilio provocado por acumulamiento de gas, donde sufrió quemaduras de primer grado.
De acuerdo con el reporte oficial fue momentos después de las 12:30 horas que se reportó al 911 sobre una explosión al interior de una casa habitación marcada con el número 13-B de la calle Higuerillas de dicho fraccionamiento.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, efectivos del cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a una mujer residente del lugar la cual presentaba a simple vista lesiones por quemadura en sus brazos.
La fémina dijo que el flamazo se suscitó al momento de que intentó cerrar la válvula del cilindro de gas que tuvo una gran fuga. La cual presume se suscitó debido al mal estado de la válvula del cilindro de gas.
Testigos señalaron a las autoridades que escucharon la fuga de gas y rápidamente observaron cómo se originó el flamazo, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 911 para reportar el incidente.