Mujer sufre quemaduras por flamazo de gas en Casas Palenque

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La residente sufrió quemaduras de primer grado en los brazos luego de que se registrara una acumulación de gas al interior de su vivienda; fue atendida por paramédicos en el lugar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/06/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 04:35 PM.