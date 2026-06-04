Refuerzan vigilancia en escuelas de Nogales ante próximo periodo vacacional

Ante la proximidad del periodo vacacional de verano, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Educación Municipal, mantiene coordinación con la Comisaría General de Seguridad Pública y autoridades educativas para reforzar la vigilancia en los planteles escolares y prevenir actos de vandalismo.
El director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, informó que se han sostenido reuniones con supervisores y directores escolares para establecer acciones preventivas durante el receso escolar, así como fortalecer la participación del personal de apoyo de cada institución en el resguardo de las instalaciones.
Además de los rondines que realizará la corporación policiaca en los distintos sectores de la ciudad, se hizo un llamado a la ciudadanía para reportar al 911 cualquier situación sospechosa en las inmediaciones de las escuelas.
La comunidad ha sido una gran aliada para cuidar nuestros planteles; su participación es fundamental para prevenir daños y mantener seguros estos espacios, señaló Valadez Valdez.
Valadez Valdez reconoció el esfuerzo de alumnos, docentes y padres de familia por contribuir al desarrollo educativo de la ciudad, y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de continuar trabajando de la mano con la comunidad escolar para fortalecer la educación en Nogales.