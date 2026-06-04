Refuerzan vigilancia en escuelas de Nogales ante próximo periodo vacacional

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Autoridades municipales, educativas y de seguridad coordinan acciones preventivas para proteger los planteles durante el receso de verano, con apoyo de rondines policiales y la participación de la ciudadanía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 11:12 AM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 11:28 AM.