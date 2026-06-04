Sentencian a pareja detenida con arma de fuego en Nogales

...

Un juez federal impuso cuatro años de prisión y una multa superior a los 11 mil pesos a dos personas detenidas en la colonia Lomas de Nogales por portar un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 04:49 PM.