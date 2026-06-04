Sentencian a pareja detenida con arma de fuego en Nogales

Una pareja detenida con arma de fuego en la colonia Lomas de Nogales en esta frontera fue sentenciada a 4 años de prisión.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora, mediante procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria contra dos personas por haber acreditado su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Se informó que en su momento elementos de la Policía Municipal, en inmediaciones de la colonia Lomas de Nogales Uno, detuvieron a Estefani y a Carlos, cuando viajaban armados, a bordo de un vehículo con placas de circulación del estado de Sonora.
Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego tipo revólver abastecida con cuatro cartuchos útiles, los cuales, junto con las dos personas detenidas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, instancia que integró los elementos de prueba correspondientes.
Tras realizar diversas diligencias, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias ante el juez, quien, en procedimiento abreviado, dictó una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 11 mil 314 pesos contra Estefani “N” y Carlos “N”.