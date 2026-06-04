Taxista denuncia privación de la libertad y brutal golpiza en Nogales

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La víctima aseguró que fue interceptada por hombres armados al llegar a su domicilio, quienes lo acusaron de haber utilizado un billete falso y posteriormente lo abandonaron gravemente lesionado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/06/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 04:42 PM.