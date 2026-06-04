Taxista denuncia privación de la libertad y brutal golpiza en Nogales

Con lesiones que ponen en riesgo su salud un conductor de taxi fue internado en un hospital de la ciudad luego de ser privado de la libertad y golpeado por un grupo de sujetos armados que lo sorprendieron al llegar a su domicilio en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora.
El afectado detalló a las autoridades que los agresores lo señalaban de haber pagado con un billete falso de 500 pesos en una tienda Oxxo de dicho sector.
Los datos oficiales detallan que minutos después de las 22:00 horas se informó a través del 911 sobre la presencia de un taxista que arribo al hospital IMSS Bienestar severamente golpeado.
En el lugar los agentes municipales y estatales se entrevistaron con el operador afectado de nombre Orlando de 35 años de edad quien les narró que el pasado 29 de mayo fue privado de su libertad por sujetos fuertemente armados.
Quienes lo sorprendieron al llegar a su domicilio a bordo de su taxi en calle Río Seco de la colonia La Mesa, dijo que los sujetos arribaron en una vagoneta de color negro, quienes comenzaron a golpear con puños y pies hasta subirlo a la fuerza al vehículo donde le taparon los ojos con cinta de color negro y lo llevaron a un domicilio desconocido para él.
Detalló que en el lugar lo estuvieron agrediendo con un palo reclamándole el por qué había pagado con un billete falso en un Oxxo, para posteriormente ser dejado tendido en la calle Calzada de los Maestros y Chimeneas de la colonia Jardines de la Montaña.
El lesionado les dijo a los oficiales que como pudo se trasladó a dicho hospital en donde los médicos le diagnosticaron con golpes en todo el cuerpo, traumatismo en brazo izquierdo y en el costado del mismo lado, así como traumatismo craneoencefálico, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Sobre el caso se informó que las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación.