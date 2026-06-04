Universidades de Estados Unidos acercan oportunidades académicas a jóvenes sonorenses

Con el objetivo de fomentar el crecimiento académico de los jóvenes de esta frontera y todo Sonora, el pasado miércoles 03 de junio el Consulado General de Estados Unidos en Nogales organizó una jornada de vinculación educativa y de promoción cultural, en donde universidades de Arizona y Wyoming expusieron su oferta para esos jóvenes talentos que busquen un siguiente paso en escuelas del país vecino del norte.
Dentro del evento, encabezado por la cónsul general Michelle Ward, se contó también con la presencia de autoridades gubernamentales y educativas de ambos lados de la frontera, en donde se destacó, en el marco del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que el intercambio de talentos es más fuerte, lo que asegura un futuro próspero para ambas naciones y a nivel personal a los que decidan tomar estos demandantes pero satisfactorios caminos académicos.
Como presidente del Consejo de Educación Media Superior y Superior, el director de la Universidad Binacional, Gerardo Soto, reconoció el importante esfuerzo que realiza la oficina diplomática en la frontera y exhortó a los muchachos a tomar en consideración lo trascendental de que se tenga esta oferta, por lo que propuso integrarla a los conocidos como “Decídete” en los siguientes años, para promover aún más las facilidades de este tipo de programas.
Estados Unidos hoy nos abre las puertas a través del consulado, nos da la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y también abrimos una oportunidad, si me lo permiten también los miembros del consejo, en que cada evento que realizamos cada año, en donde llevamos esa oferta educativa, donde ahorita lo acabo de mencionar, se pueden sumar: se pueden sumar estas universidades para que en el momento cuando lleven a cabo o llevemos a cabo esa oferta educativa a cada uno de los estudiantes que van a ingresar, puedan también apreciar, puedan también tomar decisiones y puedan también elegir otra oferta educativa que les complemente sus estudios de media superior y también profesionales, comentó Soto.
Estudiar en los Estados Unidos representa una oportunidad única. Las universidades estadounidenses son líderes globales en innovación tecnológica, investigación y desarrollo. Estudiar en nuestras universidades no solo transforma su visión del mundo, sino que impulsa su avance profesional y potencia sus habilidades de liderazgo para convertirlos en los agentes de cambio que nuestra región necesita. A veces se piensa que acceder a estas oportunidades es un proceso imposible o inalcanzable. Pero hoy estamos aquí para demostrarles que con la guía correcta de Education USA y el apoyo de estas instituciones es mucho más fácil de lo que imaginan. Hay un camino trazado para cada uno de ustedes, indicó la cónsul Ward.