Universidades de Estados Unidos acercan oportunidades académicas a jóvenes sonorenses

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El Consulado General de Estados Unidos en Nogales encabezó una jornada educativa en la que instituciones de Arizona y Wyoming presentaron su oferta académica para impulsar el desarrollo profesional y el intercambio binacional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/06/2026 11:37 AM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 11:45 AM.