VIH en Nogales: 176 casos sin derechohabiencia y una alerta por el alza de contagios

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Datos del Programa Estatal de VIH revelan que 176 personas sin derechohabiencia viven con el virus en Nogales, mientras que los diagnósticos registran una tendencia al alza desde 2025

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/06/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 04/06/2026 05:17 PM.