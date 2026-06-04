VIH en Nogales: 176 casos sin derechohabiencia y una alerta por el alza de contagios

A pesar de los avances médicos y las campañas de concientización, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue siendo un reto de salud pública prioritario en la región fronteriza. Una reciente solicitud de transparencia revela una radiografía clara sobre la incidencia del virus en Nogales, Sonora, al confirmar cifras que obligan a la comunidad y a las autoridades sanitarias a encender una alerta preventiva.
De acuerdo con el documento oficial, Folio 1300493626000072, emitido por el Programa Estatal de VIH, actualmente hay 176 personas sin derechohabiencia viviendo con VIH en el municipio; esta cifra no solo representa un número, sino vidas insertas principalmente en la dinámica productiva de la ciudad.
El desglose estadístico muestra que el virus afecta de manera desproporcionada a los hombres, ya que, de los 176 casos registrados al día de hoy, 132 corresponden a hombres cisgénero, 38 a mujeres cisgénero y 6 a mujeres trans.
El análisis por edad advierte que el foco rojo se encuentra en la población adulta joven y de mediana edad, al precisar que los grupos con mayor prevalencia son de 30 a 39 años con 52 pacientes, de los cuales 44 son hombres y 8 mujeres; de 40 a 49 años son 50 pacientes, 33 hombres, 15 mujeres y 2 mujeres trans; así como de 20 a 29 años con 33 pacientes, de los cuales son 23 hombres, 8 mujeres y 2 mujeres trans.
La incidencia reciente también es motivo de observación, la estadística señala que, desde el año 2021 hasta junio de 2026, se han contabilizado 91 nuevos diagnósticos. Resulta particularmente llamativo el comportamiento de la curva de contagios, mientras que los años 2021 a 2024 promediaron entre 10 y 16 casos anuales, el año 2025 registró un pico preocupante con 25 nuevos pacientes notificados. En lo que va del 2026, la cifra ya alcanza las 14 notificaciones, lo que sugiere una tendencia al alza que requiere intervención inmediata.
En las recomendaciones prioritarias que se ofrecen ante este panorama, las directrices de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) son claras, ya que la prevención hoy en día es multifacética, además de gratuita.
La prioridad es el uso sistemático del condón, que sigue siendo el método más eficaz para prevenir no solo el VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual (ITS); así como detección oportuna con pruebas rápidas, donde se recomienda que toda persona con vida sexual activa se realice una prueba de VIH al menos una vez al año y conocer el estatus serológico a tiempo es vital.
Otro referente preventivo es la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), una estrategia preventiva altamente efectiva mediante la cual las personas en alto riesgo de contraer VIH toman un medicamento diario que reduce drásticamente las posibilidades de infección y la Profilaxis Post-Exposición (PEP), tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas después de una posible exposición al virus para prevenir la infección.
Las autoridades de salud aclaran que, cuando un paciente se adhiere a su tratamiento y logra mantener la carga viral a niveles indetectables en las pruebas de laboratorio, alcanza el estatus clínico de indetectable e intransmisible. Esto significa que la persona no solo recupera su sistema inmunológico y goza de una esperanza de vida idéntica a la de una persona sin el virus, sino que es científicamente imposible que transmita el VIH a sus parejas sexuales.
El reto en Nogales es doble, por un lado, frenar los nuevos contagios mediante educación y prevención, así como asegurar que todas las personas diagnosticadas inicien y mantengan su tratamiento para vivir con la dignidad, salud y plenitud que la medicina moderna permite.