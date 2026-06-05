“Abrazos de Mamá”: madres transforman el rechazo en apoyo para jóvenes LGBTQ+ en Nogales

El núcleo familiar representa el primer espacio de socialización y soporte para cualquier individuo; sin embargo, para jóvenes de la comunidad LGBTQ+, este entorno se torna hostil tras la revelación de su orientación sexual o identidad de género. Ante esta realidad, surge en la región el club “Abrazos de Mamá”, una iniciativa integrada por madres de familia que buscan contrarrestar el rechazo social mediante el afecto incondicional y la visibilización del amor comunitario.
El proyecto, el cual cuenta con tres años de presencia activa y que se fortalece en las marchas del orgullo en el mes de junio, enfoca sus esfuerzos en brindar acompañamiento, seguridad y contención emocional, explicaron dos de sus integrantes, Cristina Gallo López y Roselia Arapiz, con un reconocimiento a las fundadoras, así como a cada una de sus integrantes que de forma valiente dan un paso adelante.
Ratificaron que su labor principal consiste en acudir a espacios públicos y eventos de concientización para obsequiar abrazos a quienes carecen del respaldo de sus progenitores, gesto que simboliza la aceptación absoluta que todo hijo o hija merece dentro de su entorno social.
Somos un grupo que, hace tres años estamos saliendo a las calles, específicamente en el Pride, para regalar abrazos a todas las personas que se nos acerquen, pero más enfocado a los miembros de la comunidad, porque hay mucha gente que rechaza a sus hijos, entonces pues ahí es donde entramos nosotros, dijo Cristina Gallo López.
Pues darles apoyo, es principalmente darles apoyo, porque pues de las chicas que conozco, pues varias sé que tienen pues problemas en sus casas y así, y que sientan ese apoyo, que se sientan aceptados, porque pues es difícil, pues por lo que pasan, de que la mayoría de la sociedad, no sienten ese apoyo, para con ellas, darles respeto y mucho apoyo, comprensión, cariño, en vez de rechazo, expuso Roselia Arapiz.
Es muy difícil entender que mucha gente se escuda de que no son las cosas que Dios impuso y bla bla bla, pero la verdad yo creo que es usar ese tipo de cosas es más como para escudarse realmente en su homofobia o en los malos sentimientos que tienen adentro, usan más ese tipo de excusas.
Entonces para mí es un orgullo, no solo por mi hija, sino por las demás, si se pudieran meter un tantito en lo que ellas son, en lo que ellas hacen, entenderían un poquito más de cómo es ese mundito en el que las quieren tener, en un mundito aparte, siendo que son parte del mundo, indicó.