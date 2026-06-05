“Abrazos de Mamá”: madres transforman el rechazo en apoyo para jóvenes LGBTQ+ en Nogales

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Integrado por madres de familia, el colectivo “Abrazos de Mamá” cumple tres años brindando acompañamiento emocional y visibilidad a personas de la comunidad LGBTQ+, promoviendo la aceptación, el respeto y el amor incondicional frente al rechazo social y familiar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/06/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 03:12 PM.