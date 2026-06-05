Advierte tanatóloga que el impacto emocional del VIH puede afectar el éxito del tratamiento

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La tanatóloga destacó que el diagnóstico de VIH implica un proceso de duelo por la pérdida de la salud, por lo que el acompañamiento psicológico es fundamental para garantizar la adherencia al tratamiento y una mejor calidad de vida

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/06/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 04:49 PM.