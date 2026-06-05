Advierte tanatóloga que el impacto emocional del VIH puede afectar el éxito del tratamiento

Tras la reciente publicación de las estadísticas del Programa Estatal de VIH, que revelan que actualmente hay 176 personas sin derechohabiencia que viven con el virus en el municipio, especialista advierte sobre un factor crítico que a menudo es ignorado en el abordaje médico con el profundo impacto psicológico del diagnóstico.
De acuerdo con el documento oficial, el virus afecta de manera desproporcionada a la población masculina en esta frontera y el desglose detalla que, de los 176 casos vigentes, 132 corresponden a hombres cisgénero, 38 a mujeres cisgénero y 6 a mujeres trans. Sin embargo, detrás de cada cifra existe un complejo proceso de duelo que puede determinar el éxito o fracaso de su atención médica.
En este contexto, la tanatóloga Isabel Valencia analizó la dimensión psicológica de recibir una noticia médica transformadora, al destacar que el acompañamiento emocional es tan vital como el abordaje clínico, con la salud como un proceso de duelo.
La tanatología no solamente se enfoca en pérdidas de personas significativas por causa de alguna muerte, sino que también enfoca la pérdida de la salud”, explicó la especialista, al precisar que recibir un diagnóstico clínico reciente representa una de las pérdidas con mayor impacto emocional para cualquier individuo.
Desde la negación para no comprender o no aceptar que tu diagnóstico ya fue dado, ahí ya entra la primera parte que se vive en un duelo, no quieres aceptar y tu cerebro se niega a aceptar que tienes un diagnóstico, destacó Isabel Valencia, al argumentar que esta barrera psicológica impide que el paciente tenga la apertura necesaria para buscar soluciones y tratamiento oportuno.
Valencia fue contundente al señalar que el estado emocional impacta directamente la efectividad médica:
El impacto emocional, tanto el correcto como el incorrecto, perjudica o beneficia a tu tratamiento. A veces, aunque estés con los mejores médicos y con el mejor tratamiento, este es un factor bien importante que pocas personas consideran, te está afectando emocionalmente y tú estás afectándote, sin darte cuenta, a tu tratamiento, enfatizó.