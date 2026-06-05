Angélica Burgos impulsa la creación del Comité Jóvenes al 100

Con la integración del Comité de Jóvenes al 100 a la organización Mujeres al 100, se apuesta por las futuras generaciones en la formación de mejores ciudadanos, informó Angélica Burgos Garay.
La coordinadora en Nogales de la agrupación destacó la importancia de llegar a este gran segmento de la población fronteriza, atendiendo sus necesidades con quienes tienen ideas afines e intereses comunes.
A través de cualquier línea telefónica...los jóvenes de ahora están informados de lo que acontece en el mundo y estos mecanismos, han creado su propio lenguaje, utilizándolo de forma cotidiana por las nuevas generaciones, explicó.
El Comité de Jóvenes al 100, encabezado por Alejandra Velázquez y Kevin Montoya, indicó, tendrá la tarea de impulsar los proyectos de interés para los jóvenes, tanto en lo académico, cultural, deportivo, económico, ecológico y social.
El uso de la tecnología entre nuestros niños, niñas y adolescentes...se está dando de manera natural porque están creciendo y desarrollándose con los avances de la ciencia, lo más modernos en juegos y el dinamismo causado por el mundo globalizado, destacó Burgos Garay.