Angélica Burgos impulsa la creación del Comité Jóvenes al 100

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La organización Mujeres al 100 integró el Comité Jóvenes al 100 para fomentar el desarrollo académico, cultural, deportivo y social de las nuevas generaciones, fortaleciendo su participación activa en la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 12:51 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 01:02 PM.