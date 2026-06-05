Ayuntamiento de Nogales impulsa reforestación con 150 árboles en unidad deportiva Villa Sonora

El Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, dio un nuevo paso en su estrategia ecológica al poner en marcha una reforestación en la unidad deportiva Villa Sonora, con el marco de compromiso dentro del reglamento del árbol y el Fondo Municipal de Cambio Climático, lo que da herramientas para mitigar los efectos climáticos en la frontera.
Las acciones fueron coordinadas por los titulares de la dependencia, Javier Villanueva de la dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, así como Adriana Guerrero, titular de Ecología en la frontera, quienes explicaron que la selección de la unidad deportiva tiene que ver con que además de ser un espacio público, se cuenta con personal en las instalaciones que garantizará el riego y cuidado de las plantas.
Bueno, en esta unidad deportiva son 150 que se van a plantar y bien importante, lo estamos haciendo en lugares que son bienes de dominio público. Entonces, esto es porque se tiene que garantizar la supervivencia de estos ejemplares. Entonces, se escogen estos espacios donde hay personal del Ayuntamiento, en este caso de deportes, que está al pendiente, que está al cuidado, mencionó Villanueva.
Bueno, en esta unidad deportiva son 150 que se van a plantar y bien importante, lo estamos haciendo en lugares que son bienes de dominio público. Entonces, esto es porque se tiene que garantizar la supervivencia de estos ejemplares. Entonces, se escogen estos espacios donde hay personal del Ayuntamiento, en este caso de deportes, que está al pendiente, que está al cuidado, mencionó Villanueva.
Ante los problemas de vandalismo donde se han detectado daños a arboles jóvenes, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para reportar cualquier agresión, por lo que para combatir esto, recordaron se puede denunciar ante los números de emergencia y de ahí ser dirigidos a la Policía Ambiental.
A largo plazo, el proyecto busca generar biomasa y zonas de sombra que ayuden a regular la temperatura, trayendo beneficios directos al suelo, agua y aire de la ciudad, por lo que esta estrategia continuara bajo un esquema sostenible, así como anunciaron que la próxima intervención será de nueva cuenta en La Mesa, donde se creará un bosque urbano.
En este Día del Medio Ambiente, les quiero comentar que hemos estado dando ya concientizaciones en varios sectores de la ciudad para que sepamos la importancia que no es solamente un árbol, sino que son beneficios directos para nuestra calidad de vida y que todos tenemos una responsabilidad en lograr adaptarnos de mejor manera y mejorar nuestra calidad de vida. Y hacer este llamado de que somos parte del medio ambiente, no dueños de él y que por lo tanto tenemos que convivir en equilibrio para que todos tengamos una mejor calidad de vida, mencionó Guerrero.
En este Día del Medio Ambiente, les quiero comentar que hemos estado dando ya concientizaciones en varios sectores de la ciudad para que sepamos la importancia que no es solamente un árbol, sino que son beneficios directos para nuestra calidad de vida y que todos tenemos una responsabilidad en lograr adaptarnos de mejor manera y mejorar nuestra calidad de vida. Y hacer este llamado de que somos parte del medio ambiente, no dueños de él y que por lo tanto tenemos que convivir en equilibrio para que todos tengamos una mejor calidad de vida, mencionó Guerrero.