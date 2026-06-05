Ayuntamiento de Nogales impulsa reforestación con 150 árboles en unidad deportiva Villa Sonora

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Como parte de las acciones del Fondo Municipal de Cambio Climático y el Reglamento del Árbol, el Gobierno Municipal inició una jornada de reforestación en la Unidad Deportiva Villa Sonora para fortalecer las áreas verdes y mejorar las condiciones ambientales de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/06/2026 06:20 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 06:25 PM.