Choque múltiple en el Parque Industrial Nuevo Nogales deja un conductor lesionado

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Un accidente tipo carambola registrado sobre el bulevar Productividad involucró a tres vehículos y dejó a un conductor con lesiones que no ponen en riesgo la vida, informaron autoridades de Tránsito Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 05:11 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 05:16 PM.