Choque múltiple en el Parque Industrial Nuevo Nogales deja un conductor lesionado

El conductor de un vehículo resultó con lesiones luego de participar en un choque “carambola” cuando circulaba por el bulevar Productividad en el Parque Industrial Nuevo Nogales.
De acuerdo con el informe oficial fue a las 06:14 horas que se informó al 911 sobre un accidente vial por choque en hechos ocurridos sobre dicho bulevar casi esquina con bulevar De los Negocios del Parque Industrial señalado, donde una persona resultó lesionada.
Al arribar los agentes al lugar vieron un vehículo vagoneta de la marca Ford Edge, sin preciar modelo ni color, que era conducido por Carlos de 41 años de edad, así como otra vagoneta de la marcha Jeep Liberty modelo 2005 de color azul conducido por Rubén de 37 años de edad.
El tercer vehículo participante fue un auto compacto de la marca Chevrolet Cavalier año 2002 de color gris que era conducido por Joaquín de 61 años de edad, los cuales presentaban daños por choque.
De acuerdo con el informe del Departamento de Tránsito Municipal, el primero de los referidos vehículos no respetó la distancia de seguridad al conducir y chocó por alcance al segundo carro que este a su vez alcanzó al golpear al tercero, resultando el conductor del segundo carro con lesiones que no ponen en peligro la vida. Sobre este caso el informe señala que no fueron cuantificados los daños.