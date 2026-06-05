Después de 30 años, iluminarán por completo la Unidad Deportiva Villa Sonora

Una histórica demanda de 30 años llegará a su fin con la instalación de un sistema de luminarias junto con un transformador que dará la oportunidad de que se juegue de manera completa en la Unidad Deportiva Villa Sonora, con un plazo de inicio no mayor a 10 días.
El director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez, junto al secretario de Desarrollo Urbano de Nogales, Sonora, Jorge Medina Esqueda, mencionaron, que este esfuerzo conjunto busca dar viabilidad técnica al espacio, para que pueda ser aprovechado al máximo por la comunidad deportiva, no solo de este sector, sino de toda la ciudad.
Es un proyecto donde va a venir a beneficiar sobre todo en la visibilidad, pero sobre todo en la seguridad para los ciudadanos que vengan aquí a realizar sus ejercicios. Esta electrificación inicia alrededor de una semana, 10 días y se va a colocar alrededor de 50 luminarias, 10 postes, una subestación también. Es decir, va a quedar totalmente iluminada, parecida a los trabajos que se hicieron en cuanto a Lúmenes del Estadio Hoeffer, comentó Medina.
Y esta unidad deportiva, con más de 30 años de necesidad eléctrica, de electrificación, de poder nosotros darle seguridad al caminante, al que juega fútbol, al que en aquel tiempo en paz descansa Raspo Grajeda, pues con miles de beisbolistas. También se practica el softball. Ahorita tenemos la escuela de club de tiro con arco, tenemos Tochito Bandera. Es una unidad deportiva que en su funcionalidad se aprovechaba aproximadamente el 40-50% de su totalidad, indicó Martínez.