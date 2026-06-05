Después de 30 años, iluminarán por completo la Unidad Deportiva Villa Sonora

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Autoridades municipales anunciaron la instalación de un sistema de electrificación con 50 luminarias, 10 postes y una subestación eléctrica en la Unidad Deportiva Villa Sonora, obra que permitirá ampliar su uso y brindar mayor seguridad a deportistas y familias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/06/2026 06:09 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 06:15 PM.