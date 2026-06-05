Detienen a sujeto armado y ebrio tras choque en Los Virreyes

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Un sujeto presuntamente armado y en estado de ebriedad fue detenido por autoridades de los tres órdenes de gobierno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 05:19 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 05:22 PM.