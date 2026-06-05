Detienen a sujeto armado y ebrio tras choque en Los Virreyes

Un sujeto armado fue detenido por las autoridades luego de que protagonizara un choque contra otro automóvil cuando conducía en estado inconveniente por calles de la colonia Los Virreyes donde se resistió al arresto.
De acuerdo con fuentes oficiales este hecho se documentó alrededor de las 10:00 horas cuando se informó al 911 sobre un choque entre dos vehículos tipo vagoneta sobre la calle Tercera de dicho sector.
Al lugar acudió un agente de la Policía de Tránsito Municipal, el cual al abordar al presunto responsable este descendió de la vagoneta de color obscuro, en evidente estado de ebriedad.
Según testigos el hombre de aspecto joven vestía ropa de comando y estaba fuertemente armado el cual entró en discusión con el agente, que al notar la situación solicitó el apoyo de las demás autoridades.
Al lugar arribaron varias unidades de los diferentes órdenes de gobiernos quienes lograron el arresto del sujeto quien fue trasladado a las instalaciones de la FGR y puesto a disposición de un ministerio público federal para el deslinde de responsabilidades.
Cabe mencionar que hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del sujeto ni sobre qué tipo de armas y otra materia de delito le fue asegurada en el acto.