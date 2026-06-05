Hallan cuerpo en descomposición de un hombre en Nogales; Fiscalía investiga

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El cuerpo de un residente de la colonia La Granja fue localizado al interior de su vivienda luego de que familiares y compañeros de trabajo reportaran varios días sin tener noticias de él. La Fiscalía de Sonora inició las investigaciones correspondientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 05:26 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 05:28 PM.