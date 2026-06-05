Hallan cuerpo en descomposición de un hombre en Nogales; Fiscalía investiga

Las autoridades investigan la muerte de una persona residente de la colonia La Granja en Nogales, Sonora, que fue localizado en estado de descomposición por su compañero de trabajo quien al no verlo fue a buscarlo a su casa encontrándolo sin vida.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:25 horas que se informó a las autoridades sobre la presencia de una persona fallecida al interior de un domicilio de la calle Bustamente de la colonia señalada.
Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Rafael de 33 años de edad mismo que les narró que momentos antes al estar en su trabajo le llamó su cuñado Jesús para comunicarle que hacía varios días que no había visto a Austreberto, amigo y compañero de trabajo.
Por lo que al ir a buscarlo a su domicilio éste sintió un fétido olor que salía de la casa y durante buen rato estuvo tocando la puerta sin que obtuviera respuesta.
El reportante le llamó a la persona que renta esos departamentos y éste abrió y se descubrió el cuerpo del infortunado tirado en el piso, por lo que solicitó la presencia de la Cruz Roja cuyos paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.
Informado del caso a la Fiscalía Estatal, quienes arribaron al lugar haciéndose cargo de las diligencias correspondientes a ley.